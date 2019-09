DZ je parlamentarno preiskavo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu nekdanjega mariborskega župana in sedanjega državnega svetnika Franca Kanglerja odredil na julijski seji na zahtevo državnega sveta. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Po odreditvi parlamentarne preiskave so poslanske skupine imele možnost predlagati v komisijo svoje člane. Predlagali so jih v SDS-u, NSi-ju in SNS-u, tako da bi po predlogu sestave SDS v njem imel tri, NSi in SNS pa po enega člana. Ostale poslanske skupine v njej ne bodo sodelovale.

Vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović je na seji MVK-ja ponovil, da bi bilo smiselno, da se točka prestavi do odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti delovanja takšne preiskovalne komisije. Vodje poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič pa je spomnil, da so celo v skupini držav proti korupciji Greco opozorili na morebitno vmešavanje DZ-ja v sodno vejo oblasti.

Poslanec SDS-a Jože Tanko pa je odvrnil, da v tem primeru velja poseben poslovnik, ki je namenjen delu preiskovalne komisije, po njem pa je DZ komisijo dolžan ustanoviti.

Državni svetniki so zahtevo za preiskavo politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega pregona nekdanjega mariborskega župana in državnega svetnika Kanglerja zahteval na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist.