Franca Kanglerja je k organizaciji protesta spodbudil predvsem odpis 29 milijonov evrov dolga podjetjem, ki so v lasti družine Janković, in neodzivnost državnih organov v tem primeru. Foto: BoBo

Neenakost pred zakonom, zmanjševanje okoljskih standardov v prid bogatim podjetjem in kljub ugodnim gospodarskim razmeram vse več revnih državljanov – na te težave je treba glasno opozoriti, je za Televizijo Slovenija pred državnim zborom razložil Franc Kangler. "Mi bomo imeli rumene jopiče z napisom Rešimo Slovenijo," je napovedal Kangler in ob tem na shod, ki bo potekal 10. oktobra na Prešernovem trgu, povabil tudi politike. "Z leve in desne naj pridejo in naj slišijo," je dejal Kangler.

Na protestih rumenih jopičev v tujini so se sicer večkrat dogajali tudi izgredi, a Kangler zagotavlja: "Gospodu Šarcu sporočam, da naj ne pošilja agentov Sove za nami, ker mi ne rušimo ustavne ureditve." Napovedal je, da bodo protesti potekali mirno, a hkrati opozoril, da ima vsakdo pravico do izražanja svojega mnenja.

Marjana Šarca 10. oktobra očitno čaka prvi večji protest v njegovem mandatu. Foto: BoBo

Shod podprle tudi nekatere stranke

Do danes je svojo udeležbo potrdilo že 14 različnih civilnih iniciativ, ki že leta opozarjajo na številne težave v svojih občinah. "Generalno sporočilo je, da Slovenijo rešimo pred takšnim načinom, kajti demokracija je popolnoma padla. Neki odločevalci sami odločajo o stvareh, ki presegajo njihove odločitve," je v telefonskem pogovoru za Televizijo Slovenija povedal Brane Grad, ki skupaj z okoliškimi kmeti protestira proti gradnji kanalizacijskega kanala čez vodovarstveno območje na ljubljanski Ježici.

Protest podpirajo tudi v nekaterih političnih strankah. "Da se zaščitijo ljudje na podeželju, ki jih ogrožajo zveri, da se zaščitijo Ljubljančani, ki jim je ogrožena pitna voda, da se na Moravškem koncu jasno pokaže, da je nesprejemljivo, da se dolino zasiplje s strupemnimi odpadki," je svoje razloge za podporo navedel predsednik stranke SLS Marjan Podobnik.

"Upam, da bo to neki pozitiven znak za naprej in da se tudi civilna družba v Sloveniji poveže in da se nekdo, ki se bori za okolje, nekdo, ki se bori za delavce, sindikati – da stopimo skupaj in da povemo vladajoči politiki, da jih spremljamo," je dejal Andrej Čuš, predsednik stranke Zelenih.

Kangler o samem programu protesta še ne želi govoriti, pravi pa, da lahko v Ljubljani 10. oktobra pričakujemo tudi kakšno presenečenje.