Kongres, na katerem se bo z vrha SMC-ja poslovil dozdajšnji oz. prvi predsednik SMC-ja Miro Cerar, bo 5. oktobra.

Cerar je umik z vrha stranke napovedal junija, po slabem izidu stranke na majskih evropskih volitvah. Odtlej so bile tudi glasne špekulacije, da ga bo najverjetneje nasledil Počivalšek, ki je minister iz kvote SMC-ja in član strankinega izvršnega odbora.

Kot je v pisni izjavi navedel Počivalšek, se je ta izziv odločil sprejeti ob izraženi podpori izvršnega odbora SMC-ja, poslancev, lokalnih odborov in predvsem Cerarja.

"Podpora predsednika mi v tem smislu največ pomeni, saj me je ravno on osebno tudi povabil k delu v svoji vladi in k delu v stranki, zato se brez njegove podpore za kandidaturo ne bi odločil," je navedel.

Prepričan je tudi, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalnike in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si nadgraditi dozdajšnje uspešno delo stranke, kazalce javne podpore stranke obrniti navzgor in tako dodatno utrditi položaj stranke, "ki ima danes z desetimi poslanci pomemben glas v državnem zboru in s štirimi ministri pomembno pozicijo v vladi".

Ob tem zagotavlja, da princip njegovega dela ostaja enak. "Absolutno sem zagovornik socialne države, a na način, da ljudem predvsem damo (priložnosti za) delo. To je navsezadnje osnova za njihovo avtonomno držo in samozavest. Ljudi moramo naučiti loviti ribe, namesto da jim ribe dajemo – seveda tistim, ki so lovljenja sposobni, da se ne bi narobe razumeli," je poudaril in dodal, da ostaja tudi zagovornik liberalnega pristopa, po katerem naj vsak pove svoje mnenje, "ko pa se dogovorimo za rešitev, se tega držimo". "Pogosto ste me tako slišali govoriti, da menim, da je v fazi dogovarjanja na mestu demokracija, v fazi izvedbe pa diktatura," je dejal.

Steber, na katerem pa želi programsko graditi svoje delo tako na ministrstvu kot tudi v stranki, če bo prejel potrebno podporo članov, pa je po njegovih navedbah trajnostni gospodarski razvoj. "Absolutno moramo skrbeti za gospodarski razvoj, vendar ob upoštevanju jasnih omejitev, ki nam jih daje tako družbeno kot naravno okolje. Rad uporabljam prispodobe o izvozu kot o motorju gospodarstva, a vendarle ima gospodarstvo tudi svoja pljuča – in to je narava," je še navedel Počivalšek.