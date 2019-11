Državnim svetnikom se zdi določeni znesek povprečnine prenizek za zagotavljanje financiranja dejanskih stroškov občin. Foto: BoBo

Zakon je povprečnino za leto 2020 določil v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa 588,30 evra. Predstavniki občin pa opozarjajo, da bi morala biti zneska vsaj za 70 evrov višja. S tem je sicer soglašal tudi parlamentarni odbor za finance, vendar so nato poslanci na plenarni seji ob glasovanju o proračunskih dokumentih znesek povprečnine znova znižali.

Državni svetniki vladi očitajo enostransko določitev višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega financiranja lokalne samouprave. Če so naloge zakonsko določene in obstaja ocena potrebnih sredstev za njihovo izvajanje, potem je treba sredstva po njihovem mnenju zagotoviti in pogajanj sploh ne bi smelo biti. Višina povprečnine mora zadoščati za pokrivanje stroškov opravljanja zakonskih nalog občin, so zapisali v zahtevi za izglasovanje odložilnega veta.

Ker je državni svet veto izglasoval, bo moral DZ o zakonu še enkrat glasovati. Zdaj ga bo morala podpreti več kot polovica vseh poslancev. Prvič je sicer za glasovalo 48 poslancev, 41 pa jih je bilo proti. Med drugimi je bil kot edini koalicijski poslanec Robert Polnar iz DeSUS-a.

Veto tudi na interventni zakon



Državni svet je odložilni veto izglasoval tudi na interventni zakon, ki ga je vlada tokrat priložila proračunskim dokumentom, z njim pa se omejujejo stroški za plače v javnem sektorju ter določa izredna uskladitev pokojnin.

Glede pokojnin je DZ določil uskladitev v enakem znesku za vse upokojence, s čimer se v Zvezi društev upokojencev Slovenije ne strinjajo in zahtevajo uskladitev v deležu od višine pokojnine.