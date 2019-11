Foto: BoBo

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin med drugim določa izredno uskladitev pokojnin v nominalnem znesku 6,5 evra vsakemu upokojencu, ne glede na višino pokojnine, če bo gospodarska rast najmanj 2,5-odstotna, so spomnili v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

Namesto sprejete rešitve pa naj se po njihovem predlogu določi, da se pokojnine decembra 2020 vsem upokojencem, ne glede na višino pokojnine, uskladijo v višini enega odstotka. Tudi prispevki delodajalca in delavca se namreč plačujejo v pokojninsko blagajno v odstotkih, so poudarili.

Pokojninski zakon po njihovem opozorilu določa, da se tako redno kot izredno usklajevanje pokojnin izvede v odstotkih. Rešitev iz sprejetega interventnega zakona pa bi postopno ustvarjala uravnilovko, s katero bi porušili razmerje med posameznimi pokojninami, so posvarili. Takšen poseg bi bil zato po njihovi oceni nezakonit in protiustaven, saj bi z njim posegli v neodtujljive pravice iz minulega dela in na tej podlagi plačanih prispevkov.

Odločali bodo o vetu na proračuna, morda tudi o pokojninah

Državni svet (DS) ima na dnevnem redu četrtkove seje že odločanje o predlogu interesne skupine lokalnih interesov za odložilni veto na zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki med drugim določa višino povprečnine za občine. Po neuradnih podatkih pa obstaja velika verjetnost, da bodo dnevni red razširili še z odločanjem o vetu na zakon o uskladitvi pokojnin.

Državni svetniki pa ne bodo glasovali o vetu na spremembo zakona o lekarniški dejavnosti, ki podaljšujejo prehodno obdobje za prekinitev lastniških povezav med lekarnami in veledrogeristi. Takšen predlog je sicer danes obravnavala interesna skupina delodajalcev, a ga ni izglasovala.