Novela, da bi država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala, je sicer dobila podporo poslancev, a jo je Državni svet vrnil v ponovno odločanje, novega glasovanja pa ni preživela. Za novelo so glasovali v koalicijskih strankah LMŠ, SD, SAB in DeSUS ter v Levici, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih skupnosti. V SMC-ju so se vzdržali, v SDS-u, NSi-ju in SNS-u pa so bili proti.

"Če se DZ ne more dogovoriti za rešitev, naj gordijski vozel presekajo volivci," je dejala poslanka SAB-a Maša Kociper. Po njenih besedah je zdaj osnovna dilema, ali se ustavna odločba glede financiranja zasebnih osnovnih šol z javno veljavnim programom nanaša na to, da mora država 100-odstotno financirati obvezni ali razširjeni program, ki ga nudijo zasebne osnovne šole. V SAB-u menijo, da razširjeni program, ki vključuje denimo jutranje varstvo, ni obvezen in tudi ne pomeni izobraževanja.

Zato bodo konec meseca v Ljubljani začeli zbirati podpise volivcev za razpis referenduma, na katerem bi odločili, ali v ustavo jasno zapisati, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole. "Z zbiranjem podpisov državljanov želimo dati poslancem usmeritev pri odločanju o vprašanju financiranja osnovnih šol, hkrati pa tudi izvajati politični pritisk z namenom, da se vprašanje uredi," pravi poslanka.

Spomnila je, da lahko državni zbor glede na zakon o referendumu in o ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane.

SAB bi referendum o zasebnih šolah

Delovna skupina za rešitev tega vprašanja

Minister za šolstvo Jernej Pikalo sicer želi oblikovati posebno delovno skupino za pripravo konsenza, v katero vabi tudi vse parlamentarne stranke, vodil pa jo bo sam.

Da bodo sodelovali, so poleg SAB-a že potrdili tudi v NSi-ju in mu predstavili svoj predlog, da bi država stoodstotno financirala tako obvezni kot razširjeni program zasebnih šol, hkrati pa bi omejili število zasebnih šol, ki bi prejemale javna sredstva. Pikalo je napovedal, da bo njihova pobuda eden izmed predlogov, o katerih bo razmišljala delovna skupina.