Četverica nekdanjih ministrov desnosredinskih vlad zagovarja izenačeno financiranje javnih šolskih programov v zasebnih in javnih šolah. Foto: Pixabay

Nekdanji ministri Jure Zupan, Žiga Turk, Lovro Šturm in Milan Zver so se danes s pismom odzvali na podporo, ki so jo štirje njihovi kolegi iz levosredinskih vlad pred dnevi izrazili ob predlogu sprememb financiranja zasebnega osnovnega šolstva.

Nekdanji ministri Slavko Gaber, Pavel Zgaga, Lucija Čok in Igor Lukšič, združeni v pobudi za ohranitev javnega šolstva, so namreč ocenili, da novela zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja korektno izpolnjuje zahtevo ustavnega sodišča. Pristojni odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je predlog novele potrdil, obravnava na plenarni seji pa ga čaka prihodnji teden.

"Predlog zakona je protiustaven"

Vendar pa Zupan, Turk, Šturm in Zver nasprotno trdijo, da gre za protiustavni predlog. Zavračajo tudi oceno, da ima Slovenija enega najboljših šolskih sistemov na svetu. Rezultati slovenskih šolarjev so v OECD-ju nadpovprečni pri matematiki, znanosti in branju, pa podpovprečni pri na primer finančni pismenosti, pravijo.

Sistem ustvarja solidno povprečno znanje, razvije pa primerjalno malo res odličnih šolarjev, so zapisali. Izpostavili so tudi, da v Sloveniji socialni status družine ali okolja nadpovprečno vpliva na dosežke otrok. Obenem pa kolege ministre sprašujejo po dokazih za trditev, da zasebne šole ne zagotavljajo enakih možnosti za pridobivanje znanja in uresničevanja talentov.

"Starši zasebne šole ocenjujejo kot koristne"

Kot so še poudarili, ni nobenega dokaza, da bi zasebni izvajalci javnih šolskih programov škodili Sloveniji ali da bi škodili otrokom. "Nasprotno, ker kljub večjim stroškom obstaja interes za vpis v te šole, starši ocenjujejo, da so te šole koristne," so navedli. Zato oviranje zasebnih šol, ki so del javnega šolstva, po njihovi oceni pomeni delovanje proti koristim Slovenije.

"Ustvarjanja še večjega monopola državnih šol in oviranja pobud, ki v šolski prostor prinašajo izbiro, alternativo, pluralnost in konkurenco, si ne moremo razlagati drugače, kot da gre za paničen strah in utemeljen dvom o kakovosti državnega šolskega sistema," so še zapisali. Poslanke in poslance so zato nekdanji ministri v desnosredinskih vladah pozvali, naj "pokažejo, da v Sloveniji ne vlada več enoumje, da je konec ideološke zadrtosti, da je Slovenija demokratična država, da spoštuje pravico do izbire, različnost in pluralnost".