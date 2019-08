Foto: BoBo

Marjan Šarc bo na dvodnevni obisk Moskve odpotoval 10. septembra. To bo njegov prvi obisk ruske prestolnice, odkar je na položaju predsednika slovenske vlade. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, je namen obiska "potrditev dobrih odnosov med državama, krepitev dvostranskega dialoga ter iskanje možnosti za nadaljnji razvoj vsestranskega sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju".

Rusija je že zdaj pomembna gospodarska partnerica Slovenije. Uvršča se na četrto mesto po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini in na deveto med slovenskimi izvoznimi partnericami. Obseg blagovne menjave med državama je lani znašal 1,16 milijarde evrov.

Dmitrij Medvedjev je Šarca v Moskvo povabil lani, ko sta se sestala ob robu vrha Evrope in Azije v Bruslju. Foto: Reuters

Šarca bo na obisku v Rusiji spremljala gospodarska delegacija, ki jo bodo sestavljali predstavniki devetih slovenskih podjetij, v Moskvo pa bo s premierjem odpotoval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, zunanji minister Miro Cerar, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer ter minister za kulturo Zoran Poznič.

Kot so potrdili v kabinetu predsednika vlade, bo vrhunec obiska srečanje med Šarcem in ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom. To bo njuno drugo srečanje v manj kot letu dni. Prvič sta se sestala 18. oktobra lani v Bruslju ob robu vrha Evrope in Azije. Tedaj je ruski premier slovenskega tudi povabil na obisk v Moskvo.

Uradno odkritje spomenika slovenskim žrtvam

Obisk bo namenjen tudi izmenjavi mnenj o aktualnih zunanjepolitičnih temah, še napovedujejo v Šarčevem kabinetu, a brez konkretne opredelitve tematik. Evropska unija in Nato, katerih članica je tudi Slovenija, sta sicer proti Rusiji uvedla sankcije zaradi ukrajinske krize in ruske protipravne priključitve ukrajinskega polotoka Krim.

Slovenski premier namerava poleg tega ob robu obiska v Moskvi tudi uradno odkriti spomenik slovenskim žrtvam v obeh svetovnih vojnah na območju današnje Rusije.