Marjan Šarec je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu suverenosti. Foto: UKOM/Nebojša Tejić, STA

"Ko so še zadnji vojaki zapuščali pristanišče Koper, je slovenska država postala resnično suverena in samostojna," je dejal premier Marjan Šarec. Veterani in veteranke so dosegli svoje: dokončno so osamosvojili Slovenijo, je dejal Šarec, ki je bil slavnostni govornik.

V 30 letih so bile po njegovih besedah storjene tudi številne napake, ki so privedle do današnjega stanja. Vendar ne moremo trditi, da je vse slabo, kot govorijo nekateri, je opozoril. "Naša država je članica EU, Nata in drugih svetovnih in evropskih integracij in lahko smo ponosni, da jo imamo," je poudaril.

"Če bomo znali drug drugega spoštovati, če ne bomo demokracije razumeli tako, da lahko vsak vsakemu vse zmeče v obraz, da lahko žali in ponižuje, ampak bomo demokracijo dojemali tako, da nam omogoča svobodne volitve in izražanje svojega mnenja na kulturen način, potem ima naša država tudi prihodnost," je prepričan.

Pripadniki Teritorialne obrambe so imeli v času priprav na osamosvojitveno vojno od januarja do junija 1991 v Mostaniji svojo vojaško bazo, ki je omogočila, da se je cerkljanska četa Teritorialne obrambe Idrija pred odhodom na bojne naloge delno oborožila in opremila iz tajnega skladišča.

Organizatorja današnje slovesnosti sta bila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno in Občina Cerkno.