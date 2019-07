Simon Savski je najverjetnejši novi namestnik predsednika KPK-ja. Foto: BoBo

Simon Savski je v predstavitvi pojasnil, da je svojo kariero začel na različnih delovnih mestih v policiji, kjer je bil med drugim policijski inšpektor, opravljal pa je tudi nekatera vodstvena delovna mesta. Policija je že od začetka 90. let zelo dejavna na področju boja proti korupciji, ves čas tudi skrbi za integriteto policistov in organizacije. "Tudi sam sem bil deležen nekaj teh nalog," je povedal.

Pri delu je Savski, kot je dejal, pridobil tudi nekaj mednarodnih izkušenj, saj je bil leta 2002 na mirovni misiji v Bosni in Hercegovini, kjer je deloval tudi na področjih notranje zaščite v policiji oz. vojnih zločinov, ki so jih bili osumljeni policisti ali vojaki. Po tragediji v lokalu Global je začel delo na ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na področjih zasebnega varovanja, občinskega redarstva, detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih. Delo se je nanašalo tudi na izdajanje in odvzem licenc, je pojasnil.

Od leta 2013, ko je začel delo na ministrstvu za pravosodje, kjer je še danes in opravlja naloge svetovalca za varnost, pokriva področje varnosti pravosodnih organov, obrambnega načrtovanja in tajnih podatkov. To delo po njegovih besedah zahteva tudi sodelovanje v delovni skupini, ki spremlja in izvaja načrt integritete ministrstva.

S področjem preprečevanja korupcije ima, kot je zatrdil, kar nekaj izkušenj, opisal pa se je kot človeka z visoko stopnjo integritete, morale in etike. To je dokazal že pri svojem dosedanjem delu in verjame, da bo lahko uspešno deloval tudi na področju boja proti korupciji, ki je v Sloveniji po njegovi oceni še preveč razširjena, zato se je zavzel za ničelno toleranco do korupcije. S proaktivnim delom na področju preventive bo skušal v sodelovanju z organi pregona izboljšati stanje na tem področju, je napovedal. Verjame tudi, da bo prispeval k ugledu KPK-ja, ki je v zadnjem času po njegovi oceni šel skozi turbulentno obdobje.

Savski je ob tej priložnosti komentiral tudi današnji posvet o etičnem kodeksu poslank in poslancev v DZ-ju. Že videz, da obstajajo določeni postopki in aktivnosti na področju preprečevanja koruptivnih dejanj, po njegovih besedah prikaže Slovenijo v boljši luči na področju boja proti korupciji kot doslej. Zato pozdravlja, da so se poslanke in poslanci na pobudo za pripravo kodeksa odzvali pozitivno.