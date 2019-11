Slovenski vojaki v Libanonu. Foto: Slovenska vojska

Poleti so ministrstva za obrambo, zunanje zadeve in notranje zadeve naložila Slovenski vojski, da postopoma zmanjša število pripadnikov na mednarodni misiji v Libanonu. Vlada se je tokrat seznanila z nameravanim podpisom spremembe memoranduma, ki med drugim predvideva zmanjšanje števila vojakov pri misiji Unifil, so potrdili na Morsu.

Slovenija decembra v Libanon sicer pošilja nov kontingent in za zdaj je vojska pripravljena na misijo poslati 15 vojakov. Šele ko bo podpisan memorandum prispel na ministrstvo in pozneje na vojsko, bodo delovali v skladu z memorandumom, so pojasnili pri Slovenski vojski. Dodali so, da so pripravljeni na zmanjšan obseg kontingenta, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji in o tem obveščeni tudi vojaki.

Zaradi zmanjšanja obsega slovenskega kontingenta v operaciji Unifil so potrebne ustrezne spremembe dveh prilog memoranduma, ki določata število pripadnikov ter glavno in preostalo opremo za delovanje kontingenta.

Leta 2011 sklenjen memorandum o soglasju o prispevanju sredstev med drugim ureja pogoje sodelovanja Slovenije v operaciji. Na podlagi tega Slovenija od ZN-a prejema tudi povračilo dela stroškov sodelovanja v operaciji.

13 let v Libanonu

Slovenija s svojimi pripadniki v operaciji sodeluje od decembra 2006. Združeni narodi so Unifil sicer ustanovili leta 1978, ko naj bi v okviru misije nadzorovali umik izraelskih oboroženih sil iz Libanona in premirje med državama.