Delež starejšega prebivalstva v Sloveniji naj bi sredi stoletja presegel tretjino. Foto: Pixabay

Visoko izobraženi mladi se izseljujejo iz države, delavci, ki se priselijo, pa so pretežno manj kvalificirani in neizobraženi, je opozoril Janez Malačič z ekonomske fakultete v Ljubljani.

V Sloveniji so po njegovih besedah težave tudi zaradi regionalnih razlik. Ljudje se namreč odseljujejo z manj razvitih območij, kjer se naselja praznijo, nekatera pa so že popolnoma prazna.

Po oceni Janeza Nareda z Geografskega inštituta Antona Melika bi morali rešitve iskati predvsem v krepitvi gospodarstva na območjih, ki se praznijo. Zagotavljati pa bi morali tudi privlačno bivalno okolje predvsem za mlade

Pomen reproduktivnega zdravja in enakosti spolov

Združeni narodi (ZN) se ob letošnjem svetovnem dnevu osredotočajo na naloge, ki po mednarodni konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu leta 1994 ostajajo nedokončane, in sicer da sta reproduktivno zdravje in enakost spolov nujna za trajnostni razvoj.

Še vedno 214 milijonov žensk v državah v razvoju nima možnosti za sodobno načrtovanje družine. Zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti, pa v času nosečnosti ali v 42 dneh po njej vsak dan umre 830 žensk in deklet.

Manj rojstev v EU-ju

Evropski statistični urad Eurostat je ob svetovnem dnevu sporočil, da se je v EU-ju leta 2018 rodilo nekaj manj kot pet milijonov otrok, kar je skoraj 118.000 manj kot leto prej. Na ravni celotne Unije je bilo na 1.000 prebivalcev 9,7 rojstva.

V Evropski uniji je 1. januarja živelo 513,5 milijona ljudi, kar je 1,1 milijona več kot leto prej. Povečanje števila prebivalcev je posledica priseljevanja, medtem ko je bil naravni prirast leta 2018 že drugo leto zapored negativen.