Ursula von der Leyen potrebuje v Evropskem parlamentu 374 poslancev. Foto: Reuters

V EPP-ju ima von der Leynova po besedah Franca Bogoviča po priporočilu vodilnega kandidata stranke na Evropskih volitvah Manfreda Webra enotno podporo. "Ker ne morem podpreti gospoda Webra in je tudi on podprl von der Leynovo, jo imam namen podpreti," je na pogovoru z novinarji v Ljubljani povedal evropski poslanec iz Slovenije. S tem se bodo izognili tudi institucionalni krizi, ki grozi EU-ju, če kandidatka ne bo dobila podpore v parlamentu, je poudaril. Dozdajšnjo nemško obrambno ministrico je označil za urejeno osebnost in izkušeno političarko, ki zna poslušati.

Tudi Ljudmila Novak (EPP/NSi) je sporočila, da bo kandidatko podprla, ker verjame, da ima dovolj izkušenj in kredibilnosti za prevzem tako pomembne odgovornosti, kot je vodenje Evropske komisije. "Od prihodnjega vodstva komisije pa predvsem pričakujem dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih evropskih vrednot ter povrnitev občutka varnosti med prebivalci EU-ja," je poudarila.

Kandidatko za predsednico prihodnje Evropske komisije bosta podprla tudi Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS). Menita sicer, da odmik od sistema vodilnih kandidatov ni dobra popotnica za delovanje EU-ja. Kljub temu se v EPP-ju zavedajo, da je treba sklepati kompromise, sicer bi se lahko znašli v začaranem krogu, kjer bi vsi blokirali vse. To bi še povečalo nezaupanje volivcev v EU. "Vztrajamo pri tem, da zmagovalci volitev prevzamejo vodenje Evropske komisije. Ursula von der Leyen je za nas, ob upoštevanju zapletenih okoliščin, sprejemljiva kandidatka," sta poudarila v skupni izjavi.

Socialisti želijo dodatna pojasnila

Poslanec liberalcev (RE/LMŠ) Klemen Grošelj je medtem na pogovoru z novinarji v Ljubljani povedal, da še ni odločen glede podpore von der Leynovi. RE ji je poslal pismo z določenimi pogoji za njihovo podporo. Med drugim za dozdajšnjo komisarko za konkurenco Margrethe Vestager zahtevajo položaj v novi komisiji, ki bo enakovreden položaju dozdajšnjega prvega podpredsednika komisije Fransa Timmermansa. Poleg tega od von der Leynove pričakujejo, da se bo zavezala k vzpostavitvi mehanizma vladavine prava, ki bo vključeval sankcije za kršenje načel EU-ja.

Podrobnejša pojasnila von der Leynove glede vladavine prava, obstoja schengena in kontrol na notranjih mejah čakajo tudi še v politični skupini socialistov (S&D), je pojasnila evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD). O podpori se bo odločila, ko bodo prejeli odgovore. Napovedala je, da bodo imeli v ponedeljek in v torek v skupini še več razprav na to temo.

Milan Brglez (S&D/SD) medtem ni želel povedati, ali bo podprl von der Leynovo, saj bo torkovo glasovanje tajno. V preteklih dneh je bil sicer večkrat kritičen do kandidatke. Ob njenem pogovoru v sredo s politično skupino socialistov je na Facebooku ocenil, da zna politično odgovarjati in se izogibati neprijetnim vprašanjem.

Ursula von der Leyen potrebuje 374 glasov poslancev

V S&D in RE se sicer za zdaj nakazuje večinska podpora kandidatki, sta v Ljubljani danes ocenila Fajonova in Grošelj. Glasovanje bo potekalo prihodnji torek ob 18. uri, pred tem pa se bo von der Leynova poslancem dopoldne tudi predstavila in odgovarjala na njihova vprašanja. Za potrditev potrebuje absolutno večino 374 poslancev.