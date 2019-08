Med 23. in 25. julijem naj bi v azilnem domu Vič izbruhnili pretepi med prosilci za azil, živečimi v kampu, varnostniki in tudi policijo. Zaradi pretepov so nekateri izmed prosilcev nastanjenih v azilnem domu dobili finančne kazni, Ibrahim pa je bil odpeljan v Center za tujce v Postojni ter mu je bila odvzeta prostost, so pojasnili v iniciativi Boj za svobodo. Foto: BoBo

"Radi bi opozorili, da so v azilnem domu razglasili izredne razmere. Še včeraj smo bili v stiku s skupino prosilcev za azil, ki je povedala, kaj se dogaja. Danes so vrata zaprta, Ibrahim, ki pa je bil tarča nasilja, je zaprt v centru za tujce v Postojni in že šesti dan gladovno stavka. Govorimo v imenu skupine prosilcev za azil La Lutte de la Liberté (Boj za svobodo)," je v izjavi za medije v imenu iniciative povedal Jošt Žagar. Prosilci za azil iz viškega azilnega doma pred medije niso stopili, saj naj bi jim to bilo onemogočeno. Pred njim je izjavo za javnost v arabščini prebral Khalid Ali.

Varnostniki iz azilnega doma za denar tihotapili prosilce za azil?

"Ibrahim je pred mesecem kadil na dvorišču azilnega doma sredi noči, ko je videl varnostnike, ki so iz zaprtega dela kampa za denar ven odpeljali ljudi, zunaj na bližnji cesti pa so čakali avtomobili. Kar je videl, je povedal direktorici Azilnega doma Vič Katarini Štrukelj, ta pa mu je odgovorila, da to ni res," trdi iniciativa. Iz Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov pa so sporočili, da je "sodelovanje azilnega doma z varnostno službo dobro in poteka po dogovorjenem režimu".

Radi bi jasno opozorili, da je takšna situacija zgolj slika širših problemov, ki so del slovenskega azilnega sistema. Prosilci za azil v Sloveniji morajo čakati devet mesecev na dovoljenje za delo, za lastne potrebe prejmemo zgolj 18 evrov na mesec, zdravniška oskrba je zagotovljena zgolj v nujnih primerih, veliko ljudi živi že več mesecev v malih sobah, ker spi 6 ali 7 ljudi, prav tako skorajda nimamo dostopa do javnega prevoza. Mnogi izmed nas smo že bili podvrženi policijskemu nasilju na meji, bili nezakonito deportirani v Bosno in Herzegovino in smo morali iskati zaščito znova in znova. Ločeni smo od preostale družbe in prisiljeni, da živimo v neživljenskih razmerah. Skupina prosilcev za azil, ki jih zastopa iniciativa Boj za svobodo

Rasistične žaljivke, brce, solzivec in odtegovanje zdravil

Kot navaja iniciativa, sta bila po pogovoru z direktorico dva varnostnika odstranjena iz azilnega doma, vendar pa je nekaj zaposlenih varnostne službe Galekom, ki deluje v kampu, začelo Ibrahima nadlegovati z nenapovedanimi obiski, pregledom njegovih stvari, žaljivkami, brcami, odtegovanjem predpisanih zdravil in škropljenjem solzivca v obraz.

"Zaradi zlorab in poniževanja s strani nekaterih varnostnikov, ki so trajala več kot en mesec, se je Ibrahimovo stanje poslabšalo in kot rezultat teh provokacij je bil Ibrahim udeležen v treh pretepih. V torek, 23. julija, je bil verbalno napaden z rasističnimi komentarji varnostnega osebja, v sredo, 24. julija, so mu zavrnili dostop do predpisanih zdravil in v četrtek, 25. julija, ga je varnostnik brez opozorila pošprical s solzivcem v obraz, kar je spodbudilo večji pretep med prosilci za azil, varnostniki in nato tudi s policijo, ki je prišla pozneje."

"Pri sebi je imel brisačo, v njej pa nož"

V Uradu RS za oskrbo in integracijo migrantov pa trdijo, da v azilnem domu ni prišlo do pretepa med prosilci za mednarodno zaščito, varnostniki in policijo. Kot so zapisali v izjavi za javnost, se je dogajanje začelo 24. julija v večernih urah, ko je prosilec za mednarodno zaščito, ki prihaja iz Libije, zahteval zdravila, saj po njegovem mnenju količina, ki jo je prejel, ni bila ustrezna. “Ob tem se je neprimerno vedel in postal nasilen, zato so bili poklicani policija in reševalci, ki so prosilca tudi odpeljali. Pri dogodku so bili ves čas prisotni tudi predstavniki socialne službe in nevladne organizacije.”

Nato se je Elmanyori po navedbah urada naslednji dan zgodaj zjurtaj vrnil v azilni dom. Okoli 5. ure naj bi prišel do recepcije, se ulegel na tla in povedal, da ne more spati. "Pri sebi je imel brisačo, v njej pa nož. Varnostna služba mu je v skladu z uredbo o hišnem redu nož odvzela, zato se je začel razburjati in neprimerno ter nasilno vesti. Ponovno je bila klicana policija, ki je prosilca odpeljala in skladno s svojimi pristojnosti z njim opravila postopek."



Prosilec za azil Khalid Ali je prebral izjavo, v kateri pojasnjuje dogajanje v Azilnem domu Vič. Foto: BoBo

"Policija nas je začela tepsti"

Kaj se je dogajalo v nadaljevanju, pojasnjuje iniciativa. Ibrahimu je bil izdan plačilni nalog, odpeljali so ga v bolnišnico in nato na policijsko postajo, spet v bolnišnico in na koncu v Center za tujce v Postojni, kjer trenutno nima možnosti izhoda. "Ibrahimu niso bili predani nobeni dokumenti o razlogu njegovega pridržanja. Verjamemo, da je bil Ibrahim odpeljan v center za tujce, ker se je pritožil administraciji azilnega doma, njegova svoboda pa mu je bila odvzeta zaradi tega, kar je videl. Ljudje, ki živijo v kampu, vedo vse o spornih praksah zaposlenih v azilnem domu, zato so tudi skušali preprečiti nasilno vedenje varnostnikov proti Ibrahimu in pretep, vendar so varnostniki poklicali policijo," so sporočilo skupine prosilcev za azil prenesli v iniciativi.

"Stopili smo med policijo in Ibrahima, policija pa nas je nato začela tepsti. V centru za tujce v Postojni je Ibrahim poskusil narediti samomor zaradi tega, kar se mu je zgodilo, pred dnevi pa je začel tudi gladovno stavko. Ne ve, zakaj so mu odvzeli prostost, prav tako pa ni prejel nobenih dokumentov. Rekel je, da potrebuje zaščito, in bi rad tudi pričal v sodnih postopkih glede tega, kar je videl pred enim enim mesecem glede organiziranega tihotapstva s strani varnostnega osebja v Azilnem domu Vič," so še zapisali v izjavi.

Urad je očitno kljub vsemu upošteval Elmanyorijevo prijavo

Kot so še zapisali v Uradu za oskrbo in integracijo migrantov, je v.d. direktorja urada Katarina Štrukelj res prijela prijavo suma koruptivnega dejanja varnostnikov. "Pojasnjujemo, da je omenjeni prosilec v mesecu juniju letos v psihosocialnem razgovoru socialni delavki ter v. d. direktorici podal izjavo. O tem so bili obveščeni tudi organi pregona. Ljubljanski kriminalisti so na podlagi obvestila vodstva azilnega doma v juliju 2019 sprejeli ustno ovadbo za več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Zoper več fizičnih oseb vodijo predkazenski postopek, ki ga vodi in usmerja pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Zaradi tajnosti predkazenskega postopka več informacij ne moremo posredovati."

V varnostni službi Galekom so za Dnevnik ob tem zanikali, da bi kdo od varnostnikov grobo ravnal s prosilci za azil. "Naša varnostna služba varuje azilni dom izključno v skladu z uradnim hišnim redom in zakonom o zasebnem varovanju. Vsa pravila moramo dosledno upoštevati in pri tem ne popuščamo," so navedli v varnostni službi, ki skrbi varnost v viškem azilnem domu.

Posnetek ravnanja varnostnikov v Azilnem domu Vič, ki ga je objavila iniciativa Info Kolpa: