Foto: BoBo

Predsednik ustavnega sodišča Knez je po navedbah Kovačiča "v poslovnih povezavah z Mirom Cerarjem. Obenem pa je v tem času, ko je ustavni sodnik, fušal in pisal ustavno dopolnilo za čisto pitno vodo".

Pri zahtevi za odstop Mežnarjeve se Kovačič sklicuje na 16. člen zakona o ustavnem sodišču, ki določa, da funkcija ustavnega sodnika ni združljiva z delom v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil. Mežnarjeva pa je po navedbah Kovačiča tudi po tistem, ko je bila imenovana za ustavno sodnico, še naprej sodelovala v organih Odvetniške zbornice Slovenije, ki je organ z javnimi pooblastili. "To je protizakonito. Niti en dan ne bi smela biti ustavna sodnica," je dejal.

Zaradi že znanih očitkov o neizločitvi pri odločanju o referendumu o drugem tiru, čeprav naj bi delal za stranko SMC, pa bi po prepričanju Kovačiča moral odstopiti Accetto. Ta je zatrdil, da je kolegom ustavnim sodnikom pojasnil svoje poznanstvo s Cerarjem in preteklo sodelovanje z njim, ko stranka še ni bila ustanovljena. A očitki, da je kolegom lagal, za zdaj ostajajo.

Kovačič: Sodniki odločajo politično in koruptivno

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic je v pismu, ki ga je v nedeljo objavil časnik Večer, poudaril, da "če je takrat kolege res zavedel z neresničnimi zatrjevanji (in dokazi, da ni bilo tako, doslej niso bili predstavljeni – pač pa nasprotni), potem je to samo po sebi tako huda kršitev, da za seboj nujno potegne zahtevo po odstopu".

Kovačič ustavnim sodnikom očita, da odločajo politično in koruptivno. "To je bila neposredna navezava na ustavno odločitev o referendumu," je še dodal Kovačič. V odškodninski tožbi namerava Kovačič zahtevati "dvakrat po tri milijone evrov, ki so jih vzeli iz rok davkoplačevalcev pri butalski odločitvi, da referendum in volitve ne morejo potekati na isti dan. To je bilo zelo nerazumno dejanje, od ustavnih sodnikov bi pričakoval nekaj čisto drugega".

Kdaj bo tožbe vložil, Kovačič sicer še ne ve, saj nima časa in ne pozna postopkov. Ima pa namen in bo to tudi storil, je še povedal danes. "Delikti so znani. Upam, da to ne bo šlo tako enostavno skozi," je še dejal Kovačič.