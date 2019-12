Letna vinjeta za osebna vozila stane 110 evrov. Foto: Dars

V prodaji je devet različnih vrst vinjet za leto 2020, letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za mesečno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra.

Prodaja vinjet narašča

Prodaja vinjet sicer iz leta v leto narašča, skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Kot so pojasnili na Darsu, je vrednost prodanih vinjet od lanskega 1. decembra do konca letošnjega oktobra znašala 191,15 milijona evrov, kar je 6,5 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju leto prej.

Prodaja letnih vinjet za osebna vozila je porasla za štiri odstotke na 882.779 in za kombinirana vozila za šest odstotkov na 57.971, prodaja vinjet za motorna kolesa pa se je okrepila za 31 odstotkov na 2593.

Prodaja tedenskih vinjet se je povečala za tri odstotke na 4,73 milijona, pri tem za osebna vozila za tri odstotke na 4,42 milijona, za kombije za pet odstotkov na 259.380, za motorna kolesa pa so jih prodali za 53.442 evrov, kar je približno enako kot v primerljivem obdobju leto prej.

Mesečnih vinjet je bilo prodanih 1,54 milijona oz. dva odstotka več, od tega se je prodaja vinjet za osebna vozila povečala za dva odstotka na 1,48 milijona, za kombije pa za pet odstotkov na 66.365. Polletnih vinjet, te so samo za motorna kolesa, je bilo prodanih približno enako kot v enakem obdobju lani, in sicer 17.007.

Uporaba vinjet na avtocestah in hitrih cestah je v Sloveniji obvezna, če vozniki te uporabljajo brez veljavne vinjete, je predpisana globa 300 evrov. Če vinjete ne namestijo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenijo oz. zmanjšajo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.

Darsovi cestninski nadzorniki so od začetka leta do 25. novembra zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet izdali 54.079 plačilnih nalogov. Globe od kazni se sicer v celoti stekajo v državni proračun in ne Darsu.