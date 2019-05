Foto: BoBo

V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 925 kandidatov. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah, lani je bil na 41 šolah in eni zasebni, so sporočili s pristojnega ministrstva.

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, je zagotovljenih dodatnih 292 vpisnih mest v javnih šolah. Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 31,3 odstotka prijavljenih kandidatov oz. v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 5.894 kandidatov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prvotno število razpisanih mest se bistveno ni spremenilo, za novince je še vedno na voljo 4.277 prostih mest, lani 4.743, in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 220, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 2.437, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 1.227, v programih gimnazij 393 mest, od tega v splošnih gimnazijah 266 mest, v programih strokovnih gimnazij pa 127 mest.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 484, lani pa 486 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.732 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.974 kandidatov in v programe gimnazij 6.621 kandidatov.

Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.386, lani 5.328 kandidatov, od tega za programe zasebnih šol 418 kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.235 kandidatov.

V prihodnjem šolskem letu se širi mreža programov srednjega poklicnega izobraževanja, v katerih se bodo lahko dijaki izobraževali tudi v vajeniški obliki. V tej se bo v prihodnjem šolskem letu mogoče izobraževati v 12 izobraževalnih programih.

Trenutno je na teh programih v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 80 kandidatov, in sicer 28 v programu oblikovalec kovin – orodjar, 13 v programu mizar, 10 kandidatov v programu steklar, devet v programu mehatronik operater, sedem v programu strojni mehanik, šest kandidatov v programu slikopleskar – črkoslikar, trije kandidati so v vajeniško obliko izobraževanja prijavljeni na programu elektrikar, po en kandidat pa v programih zidar, gastronomske in hotelske storitve, klepar – krovec in papirničar.

V srednješolskih programih je letos več prijavljenih dijakov kot lani, kar je po navedbah ministrstva verjetno posledica tega, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani. Letos namreč končuje osnovno šolo 17.684 devetošolcev, kar je 599 kandidatov več kot lani.

Prav tako so se prijavili tudi dijaki, ki se s prihodnjim šolskim letom znova vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program, dijaki, ki niso bili uspešni v prvotno izbranem programu, nekaj pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu končujejo v tujini.