Maji Mihalinec se je za las izmuznila norma za svetovno prvesntvo v Dohi. Foto: Stanko Gruden/STA

Slovenija, ki si je pred začetkom za cilj začrtala napredovanje v višjo ligo, je zbrala 321 točk, 15,5 točke manj od Estonije. Tretja je bila Danska (313 točk).

V nedeljo sta zmagi Sloveniji priborili moška in ženska štafeta 4 X 400 m. Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Aneja Simončič in Anita Horvat so tekle 3:36,71, Rok Ferlan, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir in Luka Janežič pa v zadnji disciplini EP-ja 3:06,80.

Najboljši slovenski posamični izid dneva je dosegla Maja Mihalinec na 200 m, kjer je za drugo mesto s 23,03 ob vetru v prsi za stotinko zgrešila normo za svetovno prvenstvo v Dohi. Drugi so bili še Martina Ratej v metu kopja (56,87 m), Žan Rudolf na 800 m (1:49,01) in Nejc Pleško v metu kladiva (70,49 m), tretji pa je bil Luka Janežič na 200 m (21,28).

Tretji mesti sta osvojili še Maruša Černjul v skoku v višino (1,90 m) in Neja Filipič v skoku v daljino (6,12 m).

V soboto sta zmagala Tina Šutej in Janežič, bilo pa je še šest drugih mest. Slovenska ekipa je bila tako po polovici tekmovanja na drugem mestu s 179 točkami. Vodila je Estonija (185) s šestimi točkami prednosti.

Tičar brez izida v skoku s palico

Drugi dan tekmovanja se je za Slovenijo slabo začel, saj je Ambrož Tičar v skoku s palico ostal brez izida, saj je začel na zanj visokih 4,65 m, letošnji njegov najboljši izid je pet metrov, in je letvico trikrat podrl. Lahko pa bi začel na 4,15 ali 4,40 m, kot mu je svetoval trener Tine Šutej Milan Kranjc, in bi osvojil najmanj dve točki, ker Malta ni imela tekmovalca.

Pleško je bil prepričljiv favorit v kladivu, a je zaostal za štiri metre za svojim izidom sezone. Tudi nadaljevanje ni prineslo preobrata, Joni Tomičić Prezelj je imela drugi izid sezone na visokih ovirah, s 13,93 sekunde pa je končala na petem mestu, ko je zadela ob drugo oviro.

Čeh metal le trikrat

Evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh je po slabem uvodnem metu, ter nato še pri tretjem, namerno napravil prestop in ni bilo merjenja, v drugi seriji je s 55,50 m prešel na tretje mesto, ki pa ga je izgubil in tako v četrti seriji ni mogel več metati. Tako kot on je bil nato peti tudi Filip Jakob Demšar na 100 m ovire (14,48).

Sredi dneva padli na tretje mesto

Sredi tekmovalnega dneva, že prej se je nekaj slabe volje zaradi slabših izidov zavleklo v slovensko vrsto, je bilo preveč uvrstitev na deveta in nižja mesta, prvič tudi zadnje na 3000 m zapreke, in Slovenija je padla na tretje mesto, preden so na vrsto ponovno prišla najmočnejša orožja. Najprej Mihalinčeva in Janežič.



Prva je tako kot dan prej na 100 m na pol stadionskega kroga zaostala le za Bolgarko Ivet Lalovo Collio, nekdanjo evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani (22,99), ter ob vetru v prsi -0,8 m/s za las zaostala za normo za SP.

Janežič na 200 m letos ni veliko tekel in je bil zato uvrščen v slabšo, prvo skupino, v kateri je bil gladko prvi, a je pihal dokaj močan veter v prsi (-1,2 m/s), v prvi močnejši pa v hrbet (+0,5). Tako da je vprašanje, kako bi se razpletlo vse skupaj, če bi Vodičan, ki je priznal tudi zelo slab start, tekel v drugi skupini, v kateri sta bila hitrejša le Avstrijec Markus Fuchs (21,00) in Danec Tazana Kamanga Dyrbak (21,16).



Ratejeva za olimpijsko prvakinjo

37-letna Ratejeva je zaostala le za olimpijsko zmagovalko Saro Kolak (57,97 m), Hrvatico, ki se vrača po daljšem premoru zaradi poškodbe. Ratejeva je metala 56,18 in 56,87 m, po neveljavnem tretjem izidu pa je v zadnjem kopje pristalo pri 54,99 m. V igri za prva tri mesta sta bili tedaj še Černjulova in Filipičeva.



Pred Černjulovo sta bili le zmagovalka iz Bolgarije Mirela Dimitrijeva (1,94 m) in domačinka Ana Šimič (1,94 m), Flipičevo pa sta ugnali le Estonka Ksenija Balta (6,52 m) in Ciprčanka Nektaria Panagi (6,32 m).

Izidi:

1. Estonija 336,5 točke

2. Slovenija 321

3. Danska 313

4. Latvija 306

5. Hrvaška 306

6. Bolgarija 298

7. Avstrija 275

8. Izrael 272,5

9. Ciper 260

10. Luksemburg 180

11. Gruzija 141

12. Malta 96



Drugi dan, moški:

- 200 m (veter: +0,5 m/s):

1. Markus Fuchs (Avt) 21,00

2. Tazana Kamanga Dyrbak (Dan) 21,16

3. Luka Janežič (Slo) 21,28 (-1,2 m/s)

- 800 m:

1. Andreas Bube (Dan) 1:48,59

2. Žan Rudolf (Slo) 1:49,01

3. Sven Cepus (Hrv) 1:49,60

- 3000 m:

1. Dino Bošnjak (Hrv) 8:01,29

2. Mikkel Dahl Jenssen (Dan) 8:03,95

3. Ivo Balabanov (Bol) 8:10,79

...

9. Jan Kokalj (Slo) 8:23,32

- 110 m ovire (-1,1 m/s):

1. Milan Trajković (Cip) 13,73

2. Andreas Martinsen (Dan) 13,87

3. Stanislav Stankov (Bol) 14,41

...

5. Filip Jakob Demšar (Slo) 14,48

- 3000 m zapreke:

1. Kaur Kivistik (Est) 8:40,78

2. Mitko Cenov (Bol) 8:47,66

3. Luca Sinn (Avt) 8:55,48

...

12.Jakob Mali (Slo) 9:59,41

- 4 X 400 m:

1. Slovenija 3:06,80

(Rok Ferlan, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Luka Janežič)

2. Latvija 3:07,73

3. Estonija 3:08,95

- troskok:

1. Elvijs Misans (Lat) 7,78

2. Sanjin Šimić (Hrv) 7,63

3. Hans-Christian Hausenberg (Est) 7,50

...

9. Žiga Vrščaj (Slo) 7,18

- palica:

1. Mareks Arents (Lat) 5,50

2. Nikandros Stylianou (Cip) 5,50

3. Robin Nool (Est) 5,20

Ambrož Tičar (Slo) brez izida

- disk:

1. Lukas Weisshaidinger (Avt) 63,99

2. Martin Kupper (Est) 63,51

3. Apostolos Parellis (Cip) 62,48

...

5. Kristjan Čeh (Slo) 55,50

- kladivo:

1. Alexandros Poursanidis (Cip) 71,06

2. Nejc Pleško (Slo) 70,49

3. Adam Kelly (Est) 65,27



Ženske:

- 200 m (-0,8 m/s):

1. Ivet Lalova Collio (Bol) 22,99

2. Maja Mihalinec (Slo) 23,03

3. Gunta Vaicule (Lat) 23,51

- 1500 m:

1. Anna Emilie Moleler (Dan) 4:18,59

2. Vera Hofmann (Luk) 4:19,25

3. Adva Cohen (Izr) 4:20,96

...

9. Klara Lukan (Slo) 4:27,13

- 5000 m:

1. Lonah Chemtai Salpeter (Izr) 15:44,38

2. Matea Prlov (Hrv) 16:03,71

3. Julia Mayer (Avt) 16:07,96

...

9. Neja Kršinar (Slo) 17:22,55

- 100 m ovire (+0,6 m/s):

1. Beate Schrott (Avt) 13,36

2. Ivana Lončarek (Hrv) 13,53

3. Thea Haahr (Dan) 13,56

...

5. Joni Tomičič Prezelj (Slo) 13,93

- 4 X 400 m:

1. Slovenija 3:36,71

(Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Aneja Simončič, Anita Horvat)

2. Estonija 3:40,18

3. Hrvaška 3:40,82

- daljina:

1. Ksenija Balta (Est) 6,52

2. Nektaria Panagi (Cip) 6,32

3. Neja Filipič (Slo) 6,12

- višina:

1. Mirela Dimitrijeva (Bol) 1,94

2. Ana Šimić (Hrv) 1,94

3. Maruša Černjul (Slo) 1,90

- krogla:

1. Radoslava Mavrodijeva (Bol) 17,34

2. Marija Tolj (Hrv) 15,73

3. Maria Slok Hansen (Dan) 14,92

...

10.Veronika Domjan (Slo) 13,42

- kopje:

1. Sara Kolak (Hrv) 57,97

2. Martina Ratej (Slo) 56,87

3. Gundega Griva (Lat) 51,41