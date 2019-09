Charles Leclerc po poletnem premoru dirka kot prerojen. Dobil je obe dirki na dveh kultnih dirkališčih - v Spa-Francorchampsu in Monzi. Foto: Reuters

Če je v prvi polovici sezone storil kopico napak, zlasti v kvalifikacijah, po poletnem premoru Charles Leclerc dirka kot izkušeni veteran. Že v Belgiji je ob svoji prvi zmagi v formuli ena z zrelo vožnjo ubranil najboljši položaj na stezi, izjemno zrelost je prikazal tudi na nedeljski dirki v Monzi, kjer je bil ves čas pod pritiskom mercedesov, a je ohranil mirno kri in "tifose" spravil v delirij.

Brezhibno predstavo sta v nedeljo skazila le dva manjša incidenta, ki pa mu nista pokvarila dneva. Najprej je v 23. krogu z nekoliko preveč agresivnim manevrom s steze v šikani Roggia izrinil zmage željnega Hamiltona, tudi pri Curvi Grande je pri zaviranju spremenil smer in Britancu zaprl pot, a storil je dovolj za veliko slavje italijanskih ljubiteljev kraljice motošporta, ki so na Ferrarijevo zmago na domačih tleh čakali vse od leta 2010.

Zadnji, ki je svoji prvi zmagi v formuli ena dosegel v dveh zaporednih dirkaških koncih tedna, je na odru za zmagovalce stal na najnižji stopnički. Namreč, Lewis Hamilton je leta 2007 krstno zmago dosegel v Montrealu, sedem dni pozneje pa še v Indianapolisu.

Mercedes je bil celo hitrejši od Ferrarija

Le nekaj sekund po koncu dirke je po radijski zvezi navdušeno vpil in proslavljal veliko zmago, navdušenje se še dolgo ni poleglo. "Če kje, potem moraš s ferrarijem zmagati v Monzi. Na VN Italije. Za mano je nor konec tedna. V Monzo sem prišel z dobro popotnico, prvo zmago v karieri. To, da mi je tu uspelo zmagati še drugič, za nameček pa še pred vsemi svojimi navijači, je res neverjetno," je po dirki za Sky Sports povedal Leclerc, ki je moral dvakrat brezkompromisno pokazati zobe pri branjenju vodstva. "Bilo je zelo težko. Mercedes je bil zelo hiter. Celo hitrejši od nas. Napadal nas je z dvema dirkalnikoma, toda delo smo opravili z odliko, na koncu nam je uspelo vodstvo ohraniti do cilja," je dodal 21-letnik iz Monte Carla, ki po nekoliko slabših predstavah Maxa Verstappna po poletnem premoru nadaljuje odlične predstave mlajše generacije dirkačev v formuli ena.

Nisem zadovoljen. Še zdaleč nisem zadovoljen s svojim dnevom. Začetek dirke je bil dober, potem sem izgubil eno mesto, ga pridobil nazaj, nato pa izgubil nadzor nad zadkom dirkalnika. S tem je bilo moje dirke praktično konec. Lancea nisem videl, tedaj sem se trudil predvsem dirkalnik ohraniti pri življenju Sebastian Vettel

Tudi sin ustanovitelja moštva Enza Ferrarija, Pietro Ferrari, je bil v Monzi več kot navdušen nad razpletom italijanske dirke: "Nimam besed. Vse je nekaj posebnega, zelo čustvenega. Povsem sem izžet," je dejal.

Vettel: Ko ne gre, ne moreš biti vesel

Zagotovo pa je bil po dirki povsem drugače razpoložen Sebastian Vettel, ki počasi izgublja primat v moštvu iz Maranella. Če ga ni že izgubil. Štirikratni svetovni prvak si je v Monzi privoščil novo veliko napako, potem ko je najprej izgubil nadzor nad dirkalnikom v šikani Ascari, nato pa si je z nevarnim vračanjem na stezo prislužil še desetsekundno kazen v boksu. V Monzo je prispel z visokimi upi, na koncu je s 13. mestom dosegel le - točkovno ničlo. Medtem ko je na tisoče Ferrarijevih navijačev skandiralo ime moštvenega kolega, jo je sam karseda hitro pošibal izpred oči javnosti. "Nisem zadovoljen. Še zdaleč nisem zadovoljen s svojim dnevom. Začetek dirke je bil dober, potem sem izgubil eno mesto, ga pridobil nazaj, nato pa izgubil nadzor nad zadkom dirkalnika. S tem je bilo moje dirke praktično konec. Lancea (ob vračanju na stezo) nisem videl, tedaj sem se trudil predvsem dirkalnik ohraniti pri življenju," je povedal Vettel in sklenil: "Še vedno naravnost obožujem formulo ena, a ko ti ne gre, enostavno ne moreš biti vesel."

Bottas: Realnih možnosti za zmago ni bilo

Kar nekoliko presenetljivo je drugo mesto zasedel Valtteri Bottas, ki je resda na uvodu dirke enkrat vrgel rokavico Hamiltonu, potem pa kar nekoliko zdrsnil v ozadje in se po postankih zopet vrnil med žive. Po zaslugi boljše taktike, s katero je imel osem krogov mlajše gume, je hitro je začel topiti zaostanek za moštvenim kolegom, v 42. krogu je ta storil napako ob koncu štartno-ciljne ravnine in zavil s steze, kar je bilo dovolj, da je Finec švignil na drugo mesto in začel (neuspešen) lov na zmago. Morda bi bil v zaključku dirke še nekoliko bližje Leclercovemu ferrariju, a je dvakrat pri zaviranju storil napako, s tem pa so ob belem dimu v zrak izpuhtele tudi vse možnosti za najvišjo stopničko.

"Izbrali smo pravo taktiko, na koncu smo imeli celo priložnost napada za zmago. Vendar pa sem imel vsakič, ko sem se približal Charlesu, težave v zavojih. Realnih možnosti za zmago nisem imel, imel bi jih le, če bi si Charles privoščil kakšno zares veliko napako. Težave sem imel predvsem pri zaviranju, kjer sem se moral vsakič pošteno potruditi, da mi ni zablokiralo gum. S sistemom DRS smo lahko dohiteli ferrari, brez tega sistema nismo mogli storiti praktično ničesar. Hitrost v ravninah ostaja naša največja šibka točka," je po dirki dejal Bottas, ki je sicer malce stopil zaostanek za vodilnim Hamiltonom v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena, a je ta še vedno ogromen (63 točk).

Sebastian Vettel med prestajanjem 10-sekundne kazni pred svojo garažo. Foto: Reuters

Zdi se mi, da se novim generacijam dirkačev večkrat pogleda skozi prste, še posebej v primerjavi s starejšimi, izkušenjšimi dirkači. Lewis Hamilton

Hamilton brez dlake na jeziku

Tudi Lewis Hamilton je bil z razpletom dirke za silo zadovoljen, saj se je zavedal, da več na italijanski dirki ne bi mogel iztržiti. Je pa prepričan, da vodstvo dirke oziroma komisarji mlajšim generacijam dirkačem puščajo preveč svobode, s tem pa tudi njihove napake in nešportne poteze večkrat ostanejo nekaznovane. Leclerc je med zaviranjem pred njim spremenil smer gibanja, a je ostal nekaznovan. "Bilo je zabavno. Saj sploh ni važno, kaj menim. O tem razpredamo že leta in leta, zdaj je vse skupaj že brez veze. Zdi se mi, da se novim generacijam dirkačev večkrat pogleda skozi prste, še posebej v primerjavi s starejšimi, izkušenjšimi dirkači. Lepo se je tega zavedati, zdaj vem. Veselim se že naslednje dirke," je bil kratek in jedrnat Britanec, ki bi lahko z zmago sam postal najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Italije. Zaenkrat si prvo mesto s po petimi zmagami deli z legendarnim Michaelom Schumacherjem.

Sezona se nadaljuje 20. septembra, ko bo v Marina Bayju na sporedu prvi prosti trening pred dirko za VN Singapurja. Lansko dirko je dobil Hamilton pred Verstappnom in Vettlom.

