Lewis Hamilton bo tudi v novi sezoni branil naslov dirkaškega svetovnega prvaka v formuli ena. Foto: Reuters

Prva dva dneva testiranj sta pripadla Ferrariju. Prvi dan je najboljši čas postavil Sebastian Vettel, drugi dan je bil najhitrejši Charles Leclerc (tretji dan je nekoliko presenetljivo vrh razpredelnice zasedel Daniil Kvjat s toro rossom). Ob tem sta dirkača Ferrarija odpeljala več kot 400 krogov.

Vseeno pa je vredno poudariti, da moštva testirajo različna področja in da časi, ki jih postavljajo, niso tako merodajni. A prvi znaki so za italijansko moštvo, ki na konstruktorski naslov čaka že vse od leta 2008, spodbudni.

Tekmujemo z našo preteklostjo. Na vseh področjih poskušamo dvigniti mejo. Vsi inženirji v tovarni dvigujejo mejo. Lewis Hamilton

Napredek Ferrarija ni nikakršno presenečenje

"Ferrari je v tem trenutku zelo, zelo močan. Dolgo časa so na progi, v Barcelono so pripeljali precej boljši paket, kot lani. To pa nam letos predstavlja še večji izziv," je dejal Hamilton in nadaljeval: "Ferrari vselej zgleda posebej močan, tako je zadnja leta, njihov napredek zato ni nikakršno presenečenje." Britanec, petkratni svetovni prvak, verjame v uspeh svoje ekipe. Navsezadnje je Mercedes v novem obdobju turbomotorjev pobral prav vse konstruktorske naslove. "V tem trenutku se sploh ne sekiram. V moštvu se osredotočamo le na naše poslanstvo in zadolžitve," je dodal.

Hamilton je moral v prejšnji sezoni počakati kar štiri dirke na prvo zmago v sezoni (VN Azerbajdžana). Britanec upa, da mu bo v novi sezoni uspelo na najvišjo stopničko stopiti veliko prej. Foto: Reuters

Ne ozirajo se na druge, sledijo svojemu načrtu

Hamilton ima za seboj močno zaledje strokovnjakov, ki mu bodo tudi v novi sezoni formule ena izdelali vrhunski dirkalnik. "Ne smemo se ozirati na druge. V moštvu moramo poskrbeti, da delamo bolje, kot kadar koli prej. Podatke moramo analizirati bolje, kot kadar koli prej. Tudi jaz, kot dirkač, moram moštvu podati podatke in izsledke bolje kot kadar koli prej. Na to se predvsem osredotočamo," je povedal 34-letnik.

V Brackleyju so garali vso zimo

Od vrnitve turbomotorjev v kraljico motošporta leta 2014 je Mercedes v konstruktorskem seštevku za svetovno prvenstvo še neporažen. v novi dobi šestvaljnikov je pravzaprav moštvo iz Bracklyeja tisto, ki postavlja mejnike. Mejnike, ki jih poskuša v novi sezoni doseči - in preseči. "Tekmujemo z našo preteklostjo. Na vseh področjih poskušamo dvigniti mejo. Vsi inženirji v tovarni dvigujejo mejo. Res je krasno videti vzdušje v celotni ekipi po takšnih uspehih iz zadnjih let. Od moštvenih kolegov sem slišal, da so čez zimo trdo garali in da je bila zaradi novih sprememb v predpisih to najtežja zima doslej. Toda, če bo komu uspelo, bo to našim fantom," je sklenil Britanec.

Tudi Wolff in Horner pohvalila ferrari SF90

Hamiltonovemu mnenju se glede Ferrarija sicer pridružuje tudi prvi mož Mercedesa Toto Wolff, ki je bil nekoliko presenečen nad časi, ki sta jih dosegala Vettel in Leclerc, a razloga za paniko še ni. "Res je, videl sem rezultate. Ferrari je močan kot medved," je povedal Avstrijec in hitro dodal, da so testiranja ena stvar, dirkaški konec tedna pa nekaj povsem drugega. Christian Horner, vodja moštva Red Bull, ki s hondinim pogonskim sklopom dosega presenetljivo dobre rezultate, je dodal: "Več kot očitno je, da je imel Sebastian letos uspešne zimske počitnice."