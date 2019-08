Lewis Hamilton je daleč najuspešnejši dirkač na dirkah formule ena za VN Madžarske. Na Hungaroringu je slavil kar sedemkrat. S štirimi madžarskimi zmagami je na drugem mestu legendarni Michael Schumacher. Foto: Reuters

Britanec, ki je še povečal prednost na vrhu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo pred najbližjimi zasledovalci, je sedmič zmagal na Hungaroringu, s čimer je daleč najuspešnejši dirkač na dirkah za VN Madžarske. Predtem je slavil še v sezonah 2007, 2009, 2012, 2013, 2016 in 2018.

Takole je Valtteriju Bottasu takoj po štartu pred uvodnim zavojem dirke zablokiralo kolesa. V naslednjih zavojih je ponovil vajo, obenem je še dvakrat trčil s tekmecema in si uničil sprednje krilce dirkalnika. Po obetavnih kvalifikacijah se je moral Finec na koncu zadovoljiti z osmim mestom. Izjemno skromen dosežek za dirkača svetovnega konstruktorskega prvaka. Vse pogostejše so govorice, da bo Bottas po koncu letošnje sezone izgubil sedež v nemškem moštvu, zamenjal pa naj bi ga trenutni rezervni dirkač Esteban Ocon. Foto: Reuters

Moštva in dirkači formule ena se zdaj odpravljajo na zaslužen poletni odmor, sezona se bo nadaljevala 30. avgusta, ko je v Spa-Francorchampsu na sporedu prvi prosti trening pred dirko za VN Belgije. Ta je na sporedu 1. septembra.

Mercedes spremenil taktiko in zadel v polno

21-letni Nizozemec je dirko prvič v karieri začel z najboljšega štartnega položaja, vodilni položaj je brez večjih težav zadržal. V nadaljevanju dirke mu je lahko sledil le Lewis Hamilton, ta je zaostanek v 36. krogu vendarle uspel stopiti pod eno sekundo, Britanec je dvakrat napadel vodstvo, a neuspešno. Pri drugem poskusu je v zavoj zapeljal preširoko, zletel s steze in znova nekoliko zaostal. Vseeno se aktualni svetovni prvak ni predal, v moštvu so spremenili taktiko, ob drugem postanku v 49. krogu so mu na dirkalnik namestili srednje-trde gume, s katerimi naj bi imel Britanec v zaključku več možnosti. Verstappen, ki je v vsakem naslednjem krogu izgubil nekaj prednosti, je - razumljivo - ostal na stezi in upal, da bodo njegova najtrša različica gum zdržala do konca.

Verstappen ob zmago v 67. krogu

Na njegovo žalost se to ni zgodilo, Hamilton je v zadnjih krogih ekspresno stopil zaostanek, v 67. krogu ga je s pomočjo sistema DRS prehitel ob koncu štartno-ciljne ravnine in se odpeljal rekordni sedmi zmagi na Hungaroringu naproti. Verstappen ni imel več možnosti za prvo mesto, zato je zapeljal v bokse po najmehkejšo različico gum, s katerimi je v zaključku dirke odpeljal najhitrejši krog in osvojil dodatno točko. Mimogrede, za skoraj dve sekundi je izboljšal dozdajšnji rekord Michaela Schumacherja, ki ga je Nemec na Hungaroringu dosegel leta 2004.

Hamilton je vso dirko lovil Verstappna in nad njim vršil pritisk. Nizozemec zaradi skoraj povsem uničenih gum v zaključku dirke ni imel nikakršnih možnosti, da bi odbil Britančev napad in dobil še tretjo od zadnjih štirih dirk. Foto: Reuters

Ferrarija sta imela precej nezanimivo dirko. Moštvo iz Maranella se je lahko borilo le za tretje mesto, na koncu si ga je v 68. krogu zagotovil Sebastian Vettel. Foto: Reuters

Vettel dobil boj z Leclercom

Na najnižjo stopničko je stopil Sebastian Vettel, ki je dobil boj s Charlesom Leclercom. Ferrarija nista dobila pretirano vznemerljive dirke, še najbolj zanimivo je bilo na štartu, nato pa sta se Verstappen in Hamilton odpeljala v daljavo. Na voljo je bilo le še tretje mesto, po slabem postanku, ko je izgubil dodatne tri sekunde zaradi težav pri menjavi sprednje desne gume, je kazalo, da je Vettel izgubil vse možnosti za uvrstitev na oder za zmagovalce, a v zaključku dirke je uspel stopiti zaostanek za moštvenim kolegom, v 68. krogu ga je vendarle uspel prehiteti.

Bottas iz napake v napako

Drugouvrščeni iz sobotnih kvalifikacij Valtteri Bottas je dirko začel izjemno slabo. Štart mu je sicer uspel, nato pa mu je pred prvim zavojem zablokiralo gume, zgodbo je ponovil zavoj pozneje, v 3. zavoju je nato rahlo trčil v Hamiltona, kmalu zatem še z Leclercom. Poškodoval si je sprednje krilce, iz 2. je padel na 5. mesto, po prisilnem postanku v 6. krogu je nazadoval na rep kolone. Katastrofalen razplet za Finca, čigar prihodnost pri Mercedesu je pod velikim vprašajem - pogodba z moštvom iz Brackleyja se mu izteče po koncu letošnje sezone. Na koncu je osvojil zanj skromno 8. mesto, njegov zaostanek za Hamiltonom se je tako v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena še povečal.

Dirka za VN Madžarske, Budimpešta

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35:03,796 2 Max Verstappen Red Bull +17,796 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:01,433 4 Charles Leclerc Ferrari 1:05,250 5 Carlos Sainz McLaren 1 krog 6 Pierre Gasly Red Bull 1 krog 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 krog 8 Valtteri Bottas Mercedes 1 krog 9 Lando Norris McLaren 1 krog 10 Alexander Albon Toro Rosso 1 krog 11 Sergio Perez Raciong Point 1 krog 12 Nico Hülkenberg Renault 1 krog 13 Kevin Magnussen Haas 1 krog 14 Daniel Ricciardo Renault 1 krog 15 Daniil Kvjat Toro Rosso 2 kroga 16 George Russell Williams 2 kroga 17 Lance Stroll Racing Point 2 kroga 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 kroga 19 Robert Kubica Williams 3 kroga Odstop: Romain Grosjean (Haas) Najhitrejši krog: Max Verstappen (1:17,103)

Skupni vrstni red, dirkači (12/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 250 (2) 2 Valtteri Bottas Mercedes 188 (2) 3 Max Verstappen Red Bull 181 (3) 4 Sebastian Vettel Ferrari 156 (1) 5 Charles Leclerc Ferrari 132 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 63 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 58 8 Kimi Räikkönen Toro Rosso 31 9 Daniil Kvjat Alfa Romeo 27 10 Lando Norris McLaren 24 11 Daniel Ricciardo Renault 22 12 Lance Stroll Racing Point 18 13 Kevin Magnussen Haas 18 14 Nico Hülkenberg Renault 17 15 Alexaner Albon Toro Rosso 16 16 Sergio Perez Racing Point 13 17 Romain Grosjean Haas 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 Robert Kubica Williams 1 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red, konstruktorji (12/21):