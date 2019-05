Pri Ferrariju ne potrebujejo tekmeca - največji tekmec so sami sebi. V letošnji sezoni spremljamo obratno sliko z zimskih testiranj, ko je moštvo iz Maranella pokazalo največ in napovedalo boj za sam vrh. Foto: Reuters

Prvo glavno napako je že pred prvim zavojem dirke storil Sebastian Vettel. Nemec, ki je dirko začel iz druge štartne vrste, je napadel na vse ali nič, želel je prehiteti mercedesa, pri tem mu je zablokiralo sprednjo desno gumo, ki si jo je dodobra uničil, s tem je hitro izpadel iz boja za vodstvo, za nameček je pred njega švignil še Max Verstappen.

Glede na vse dogodke, smo iz te dirke iztržili največ, kar smo lahko. Imeli smo možnost za stopničke, ki pa je izpuhtela po prvem zavoju, ko mu je zablokiralo sprednje desno kolo. Sebastian Vettel, Ferrari

V naslednjih krogih mu je obrabljena sprednja desna guma povzročala kar nekaj težav, moštveni kolega Charles Leclerc je bil vse večji v vzvratnih ogledalih, Heppenheimčana je dvakrat napadel, a ga kar nekaj krogov ni prehitel. Šele po moštvenem ukazu ga je Vettel spustil predse, Monačan je ob tem izgubil kup dragocenih sekund.

Mercedes beži na +96

Podobno se je zgodilo v nadaljevanju dirke, ko je bil Vettel zaradi drugačne strategije (dirkal je na srednje-trdi, Leclerc na najtrši različici gum s strategijo enega postanka) hitrejši od moštvenega tekmeca, vendar je minilo kar nekaj krogov, preden ga je uspel prehiteti. Tudi tedaj je Ferrarijev dirkač izgubil dragocene sekunde, ki so se na koncu izdatno poznale - moštvo iz Maranella je ostalo brez uvrstitve na oder za zmagovalce, obenem pa se je zaostanek za vodilnim Mercedesom v konstruktorskem seštevku povečal že na +96.

Uvodni zavoj dirke, ko se je razplamtel boj za vodstvo med Bottasom, Hamiltonom in Vettlom. Nemec je boj z mercedesoma izgubil, ko mu je zablokiralo sprednjo desno gumo (na fotografiji). Foto: Reuters

Ferrarija sta ostala brez odra za zmagovalce drugič v letošnji sezoni in prvič po uvodni dirki v Melbournu, ko je bila razvrstitev prve peterice skoraj enaka kot po nedeljski dirki v Montmelu pri Barceloni (namesto Hamiltona je slavil Bottas). Foto: Reuters

Vettel želel začiniti dirko

"Glede na vse dogodke, smo iz te dirke iztržili največ, kar smo lahko. Imeli smo možnost za stopničke, ki pa je izpuhtela po prvem zavoju, ko mu je zablokiralo sprednje desno kolo. Želel sem začiniti dirko, se uvrstiti pred ali med mercedesa, a mi to ni uspelo," je po dirki dejal Sebastian Vettel in dodal: "Zatem je Charles (Leclerc) dirkal z drugačno strategijo. Ko je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, je tudi njegova strategija šla rakom žvižgat." Sklenil je: "Za nami je slab konec tedna. Upali smo, da bomo precej hitrejši, pa ne gre. Lahko se samo izboljšamo."

Binotto zagovarja odločitve Vodja moštva Ferrari Mattia Binotto ne meni, da so rdeči z moštvenimi ukazi čakali predolgo, čeprav je Vettel med dirko s hitrejšimi gumami kar 10 krogov vozil za Leclercom. "Bi morali izdati moštveni ukaz že prej? To nikoli ni lahka odločitev. Letos smo kot ekipa že večkrat dokazali, da poskušamo v zaključku dirke optimizirati končni izkupiček. Moštvene ukaze smo izdajali v preteklosti, tudi tokrat smo jih, saj sta imela dirkača različno strategijo. Bi morali to storiti prej? Preden to storiš, se moraš prepričati, da je drugi dirkač dovolj hiter, sicer si si pokvaril rezultat. Za takšno odločitev potrebuješ nekaj krogov," je dejal Binotto, ki je pod vse večjim pritiskom.

Kot vse kaže se bo Lewis Hamilton letos za naslov svetovnega prvaka udaril zgolj z moštvenim tekmecem Bottasom. Foto: Reuters

Hamilton le osvojil dodatno točko

S kalvarijo 'poskočnega konjička' pa se prav nič ne ukvarja zmagovalec Lewis Hamilton, ki je v Barceloni slavil tretjič zapored, to je bila že njegova 76. zmaga v kraljici motošporta. Pot do nje si je tlakoval z brezhibnim štartom. "Začetek dirke je bil zelo zanimiv. Vsi smo si bili zelo blizu, videl sem, kako želi ferrari prehiteti Valtterija po zunanji strani. Vedel sem, da bo Valtteri zaviral zelo pozno, zato sem moral biti zelo pozoren," je uvodnih nekaj sekund španske preizkušnje opisal Britanec in sklenil: "Po prihodu varnostnega avtomobila na stezo sem ves čas poskušal držati primerno temperaturo v gumah in potem odpeljati najhitrejši krog, kar mi letos še ni uspelo!" Petkratni svetovni prvak je nato najhitrejši krog tudi odpeljal in osvojil dodatno točko, prvo v letošnji sezoni.

Bottasu na štartu zagodla sklopka

Valtteri Bottas je že drugič po odličnih kvalifikacijah izgubil zmago na nedeljski dirki. Obakrat zaradi slab(š)ega štarta. Prvič ga je Hamilton ugnal v Šanghaju, drugič v Barceloni. V Šanghaju so se na štartu kolesa zavrtela v prazno na beli črti, v Kataloniji je imel drug problem. "Dirko sem izgubil na štartu, sklopka se je obnašala zelo čudno. Zagrabila je, izpustila, potem je spet zagrabila, izpustila. Tega prej še nikoli nisem občutil," je pojasnil Bottas in dodal: "Sicer pa smo dosegli neverjeten ekipni uspeh. Tudi sam sem dobil kar nekaj točk, na koncu vsaka točka šteje. Vseeno moram ugotoviti, kaj se je zgodilo na štartu." Finec za vodilnim Hamiltonom v dirkaškem seštevku na drugem mestu zaostaja za sedem točk.

Max Verstappen že deset dirk zapored ni končal nižje od četrtega mesta. Foto: Reuters

Verstappen: Mercedesa sta prehitra

Znova je odličen dirkaški konec tedna za Maxom Verstappnom, ki je še deseto dirko zapored končal med prvimi štirimi dirkači. Še enkrat je vrgel rokavico ferrarijema in z odlično vožnjo stopil na oder za zmagovalce. "V uvodnem zavoju dirke je bila kar gneča, zato sem se malce umaknil in si pripravil odlično izhodišče za napad v naslednjih dveh zavojih. Mercedesa sta pač prehitra, zato sem vesel, da sem se znova uvrstil na oder za zmagovalce," je dejal Nizozemec in še povedal: "Če bi dirkal hitreje, bi zletel s steze. Letos še nisem storil kakšne večje napake, le v Bahrajnu smo si dirko pokvarili z napačnimi nastavitvami dirkalnika."

Sledijo ulice v kneževini

Naslednja dirka na koledarju je prestižna VN Monaka v Monte Carlu, kjer na ozkih in zavitih ulicah v kneževini veliko bolj kot moč pogonskega sklopa do izraza prideta aerodinamični in mehanski oprijem dirkalnika. Lani je dirko dobil Daniel Ricciardo z red bullom pred Vettlom in Hamiltonom. Monaški dirkaški konec tedna se začne s prvim prostim treningom v četrtek, 23. maja, konča pa z nedeljsko dirko, 26. maja, ob 15.10.

Hamilton v Barceloni vodil od štarta do cilja

Vsi zmagovalci dirk za VN Španije: