Foto: AP

Kanadčan, sin legendarnega Gillesa Villeneuva, se je za švedski časnik Expressen razgovoril o trenutnih razmerah v formuli ena, ki jih je podkrepil z argumenti iz preteklosti.

Nekaj tveganja mora ostati. Ljudje radi gledajo boks. Radi gledajo smuk v Kitzbühelu. Danes si ljudje ogledajo dirko formule ena in mislijo, da bi tudi sami znali dirkati. To je napačno mišljenje. Jacques Villeneuve

Po njegovem mnenju je brezkompromisnost dirkačev v kraljici motošporta presegla meje dobrega okusa, trend pa se je pojavil tudi v nižjih razredih motošporta.

Presenečen, da ni smrtnih žrtev

"Ko si ogledam dirko formule dve ali formule tri, me preseneča, da vsako leto ne umre vsaj eden ali dva dirkača," je povedal 48-letni Quebečan in s prstom pokazal na Schumacherja: "Do drugih je gojil popolno nespoštovanje in to ni bistvo dirkanja. Z njim se je začelo obdobje, ko so se začeli vsi tako obnašati."

Namerni Schumacherjev trk v Jerezu leta 1997, zaradi katerega je Nemec po koncu sezone ostal brez uvrstitve v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo formule ena. Foto: AP

Kanadčan ne more pozabiti Jereza 1997

Ni skrivnost, da je Schumacher v bogati dirkaški karieri večkrat uporabljal umazane trike. Morda najbolj izstopa prav njegov boj z Villeneuvom za naslov svetovnega prvaka na sklepni dirki sezone 1997 v Jerezu, ko je namerno trčil v williams največjega tekmeca. Sam je s ferrarijem končal v peščenem izletnem območju, Villeneuve pa je dirko lahko nadaljeval in s tretjim mestom osvojil dovolj točk za naslov prvaka. Pozneje so Schumacherja zaradi namernega trka izključili iz prvenstva, izbrisali so mu vse točke, ne pa tudi zmag ‒ tisto sezono jih je v žep pospravil pet. Le tri sezone prej je na podoben način trčil z Damonom Hillom, le da je takrat njegova poteza ostala nekaznovana, za nameček je zaradi Hillovega odstopa tudi prvič v karieri osvojil naslov.

Do drugih je gojil popolno nespoštovanje in to ni bistvo dirkanja. Z njim se je začelo obdobje, ko so se začeli vsi tako obnašati. Villeneuve o Michaelu Schumacherju

Pohvale le na Hamiltonov račun

Villeneuve je vse prej kot navdušen z dirkanjem trenutnih dirkačev v kraljici motošporta. "Danes na dirkah ob zaviranju ves čas spreminjajo smer gibanja, tega preprosto ne bi smeli početi," je povedal, a hkrati izpostavil enega, ki izstopa: "Lewis (Hamilton) je odličen, saj nikoli ni presegel meje dovoljenega. To je tisto, kar naredi razliko. Na progi je pravi džentelmen. Izjemno hiter dirkač, a pošten."

8. maja 2012 je Villeneuve takole prvič sedel v Ferrarijev dirkalnik pokojnega očeta v Fiorianu. Foto: EPA

Gilles Villeneuve je v Kanadi narodni junak. Foto: AP

Vsi so želeli, da nadaljujem očetovo dediščino, saj nikoli ni osvojil naslova prvaka. Dejal sem, da v formuli ena tekmujem predvsem zato, ker obožujem ta šport. Nihče me ni hotel poslušati, zato sem preprosto o vsem tem nehal govoriti. Nekateri so pisali, da sem sovražil svojega očeta, vendar to ni bilo res. Jacques Villeneuve o začetkih svoje kariere

Formula ena bi morala biti nevarnejša

Obenem se je Kanadčan obregnil tudi ob samo tekmovanje. Meni, da so dirke postale zanimive tudi zaradi poostrenih varnostnih prijemov. Peščena izletna območja so asfaltirali, tudi za varnost dirkačev v dirkalnikih je poskrbljeno najbolje do zdaj. Bi morala biti formula ena nevarnejša, da bi pritegnila več pozornosti? "Da, vendar v mejah normale. Nekaj tveganja mora ostati. Ljudje radi gledajo boks. Radi gledajo smuk v Kitzbühelu. Danes si ljudje ogledajo dirko formule ena in mislijo, da bi tudi sami znali dirkati. To je napačno mišljenje," meni Villeneuve.

Ni sovražil svojega očeta

Do danes je bilo 12 primerov dirkaških navez oče-sin v formuli ena, eno izmed njih predstavlja tudi Villeneuve, za 13. tovrstno navezo pa utegne zelo kmalu s prebojem iz nižjih motošportnih razredov poskrbeti Mick Schumacher, Michaelov sin. Pritisk slave očetov je lahko včasih prevelik. Ko je leta 1996 prodrl v formulo ena, so vsi novinarji z njim želeli govorito o pokojnem Gillesu, ki se je smrtno ponesrečil v Zolderju leta 1982. "Vsi so želeli, da nadaljujem očetovo dediščino, saj nikoli ni osvojil naslova prvaka. Dejal sem, da v formuli ena tekmujem predvsem zato, ker obožujem ta šport. Nihče me ni hotel poslušati, zato sem preprosto o vsem tem nehal govoriti," je še povedal Villeneuve in sklenil: "Nekateri so pisali, da sem sovražil svojega očeta, vendar to ni bilo res. Micku kaže bolje, trenutno je obkrožen z dobrimi ljudmi."