Jeseničani so dobili novo moč v vratih. Foto: www.alesfevzer.com

Dan po derbiju z Ljubljančani, ki so ga Jeseničani izgubili po kazenskih strelih s 3:4 - zanje je bil to že četrti poraz po dodatnem delu na zadnjih petih tekmah Alpske lige - so se v taboru železarjev odločili za tujega vratarja. Bonvalot je bil v mlajših kategorijah član francoske reprezentance, večino kariere je preživel v Grenoblu, kjer je še v lanski sezoni opravljal vlogo drugega vratarja. Pred letošnjo sezono je prestopil v Lyon kot prvi vratar, a je medtem ostal brez kluba, saj se je Lyon zaradi finančnih težav preselil v četrto francosko ligo, so novo okrepitev predstavili v klubu.

"Odločili smo se, da pripeljemo novega vratarja. Predvsem zaradi tega, ker vidimo, da smo zelo blizu, v vratih pa imamo Žigo, ki je še vedno zelo mlad in je pred njim še lepa prihodnost, a je mogoče ta preskok zanj še prevelik. Ekipa ne igra slabo in z nekaj sreče bi bili danes veliko višje na lestvici. Zato smo se odločili, da pripeljemo vratarja, ki nam bo znal pomagati," je o novem vratarju za klubsko spletno stran dejal trener Mitja Šivic in dodal: "Ve, kam prihaja in je zelo motiviran. Kljub temu, da mu nismo ponudili finančno tako dobre ponudbe kot drugod, se je odločil za prihod k nam."