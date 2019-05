Ivo Jan je temeljito analiziral igro Belorusije in v sredo pričakuje precej boljšo igro risov. Foto: Blaž Oman

Uvodni poraz s Kazahstanom z 2:3 je bil morda pričakovan, zato pa je bila torkova predstava proti Južni Koreji veliko razočaranje. Risi so zapravili vodstvo s 3:1 po prvi tretjini in doživeli grenak poraz (3:5). Tudi tri zmage na preostalih tekmah morda ne bodo dovolj za prvo ali drugo mesto, ki vodita v elito svetovnega hokeja. Težko je pričakovati, da Kazahstan in Južna Koreja ne bi zbrala še tri točke do konca prventstva.

Slovenski hokejisti ne mečejo puške v koruzo

Jan: Položaj ni rožnat, a prvenstva še ni konec

Današnji trening na ledu so opravili skoraj vsi, manjkal je le branilec Klemen Pretnar, ki je zaradi prehlada počival. "Nismo si želeli takega začetka. Položaj ni rožnat, a prvenstva še ni konec. Odigrati je treba še tri tekme. Danes smo imeli čas za razdrsavanje, jutri zjutraj nas čaka le suhi trening. Ključno je, da popravimo igro v obrambni tretjini. Plošček mora hitreje potovati od branilcev do napadalcev," je pojasnil selektor Ivo Jan, ki se še ni odločil, če bo zamenjal vratarja. Matija Pintarić proti Korejcem ni blestel, morda bo priložnost dobil Luka Gračnar.

Zajc igra premalo

44-letni Jan je na uvodnih dveh srečanjih veliko stavil na prva dva napada, ki sta delovala utrujeno v zadnji tretjini. Zelo malo priložnosti je dobil Miha Zajc, ki je bil najboljši igralec odločilne tekme Alpske lige v Brunicu, blestel pa je tudi na zadnji tekmi finala državnega prvenstva proti Jeseničanom (5:2). SŽ Olimpiji je prinesel dve lovoriki in je v odličnem tekmovalnem ritmu.

"Igralci so na tem turnirju hitrejši, bolj so izmuzljivi. Vsi igralci so hitrejši s ploščkom. Lahko se prilagodim na ta ritem," je pojasnil Zajc.

Slovenci so opravili zadnji tretning pred tekmo z Belorusi v Barys Areni. Foto: Blaž Oman

Kopitar še čaka na prvi zadetek

Anže Kopitar še čaka na prvi zadetek na tem prvenstvu, prispeval je tri podaje. Zvezdnik Los Angelesa je bil proti Korejcem ob "power playu" na ledu kar minuto in pol. Tako sta se dogovorila z Janom že pred tekmo.

"Takega začetka nismo imeli v načrtu. Včasih se nam zatakne pri izhodih iz obrambne tretjine. Podaje niso dovolj točne in zaradi tega preživimo preveč časa v obrambni tretjini, kar nam jemlje energijo. Na vsaki tekmi smo popustili in v nekaj minutah dobili več zadetkov, kar je bilo že dvakrat usodno. To bo treba popraviti. Na tem prvenstvu ni slabih tekmecev. Raven igre je višja kot se jo spomnim s prejšnjim prvenstev," je poudaril najboljši slovenski hokejist, ki je ostal brez končnice Lige NHL.

Platt in Feoktistov najnevarnejša pri Belorusiji

Belorusi so premagali Litvo s 4:3 in Madžarsko s 3:1. Selektor Andrej Sidorenko po dveh zmagah iz domovine posluša kritike o slabši igri. Na obeh tekmah je zadel Geoff Platt. 33-letni Kanadčan igra za Jokerit v Ligi KHL. Dva zadetka je prispeval tudi Nikita Feoktistov, ki igra za Admiral za Vladivostoka. V tretjem napadu blesti skupaj s kapetanom Aleksandrom Kitarovom.

3. krog, četrtek ob 8.30:

LITVA - MADŽARSKA



Ob 12.00:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Ob 15.30:

JUŽNA KOREJA - KAZAHSTAN