Izkušeni Aleš Kranjc je po letu in treh mesecih zapustil Tivoli. Foto: www.alesfevzer.com

38-letni branilec je vse do leta 2009 igral na Jesenicah, nato pa se je podal v tujino. Igral je za Dunaj, Fehervar, Češke Budejovice, Köln, Kuban iz Krasnodarja, Södertälje, Chomutov in Gradec. Pred lansko sezono je prišel v Tivoli.

V letošnji sezoni je odigral devet tekem za Olimpijo v Alpski ligi in prispeval eno podajo. Vodstvo kluba je namesto njega pripeljalo Kristjana Čepona, kii pa se je pred dvema tednoma poškodoval na tekmi s Fasso.

"Alešu, ki je z nami osvojil štiri naslove, na naše mlajše branilce pa prenesel svoje bogate izkušnje in znanje, se v klubu iskreno zahvaljujemo za nepozabno lansko sezono in mu želimo veliko sreče na nadaljnji poti," so zapisali v sporočilu za javnost SŽ Olimpije.