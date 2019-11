Železarji so dobro začeli srečanje, saj so po prvi tretjini vodili z 2:1. Zadela sta Erik Svetina in Andrej Hebar, ki je gostujočo mrežo zatresel v 20. minuti. Druga tretjina ni prinesla golov, nato pa v tretji popoln preobrat gostov.

Andrej Hebar je v 20. minuti zadel za 2:1, a na koncu so se veselili gostje. Foto: www.alesfevzer.com

Alexander Gellert je v 54. minuti izenačil na 2:2 in ko je že kazalo, da bo na vrsti podaljšek, je 31 sekund pred koncem Olivero zabil odločilni gol. Razmerje strelov je bilo 32:28 za goste.

Olimpija s polnim plenom iz Sterzinga

Olimpija je gostovala v Sterzingu pri Vipitenu in zmagala z 2:1. Anže Ropret je zmaje v 15. minuti popeljal v vodstvo, domači so izenačili v 45. (Mathieu Lemay). Zmagoviti zadetek je nato v 55. minuti zabil Žiga Pešut. Razmerje strelov 22:11 za varovance Gregorja Polončiča.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

13. KROG

SIJ ACRONI JESENICE - ASIAGO

2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

950; Svetina 7., Hebar 20.; McParland 9., Gellert 54., Olivero 60.

VIPITENO - SŽ OLIMPIJA

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

789; Lemay 45.; Ropret 15., Pešut 55.

VIENNA CAPITALS S. - SALZBURG ml. 4:3

ZELL AM SEE - FASSA 7:2

GARDENA - RITTEN 3:2

STEEL WINGS LINZ - LUSTENAU 0:7

FELDKIRCH - CORTINA 2:0

KITZBÜHEL - PUSTERTAL 2:7

BREGENZERWALD - KAC II 5:4