Nik Simšič je povišal na 2:0 po sijajni akciji Janeza Orehka. Foto: www.alesfevzer.com

Za zmaje je prvič zaigral tudi povratnik Kristjan Čepon, ki je pred dnevi podpisal pogodbo do konca sezone. Branilec se je v zadnji tretjini poškodoval, končal je v bolnišnici z zlomljeno roko in veliko vprašanje je, kdaj bo naslednjič zaigral za Olimpijo.

Po zadržanem začetku so Ljubljiančani pred koncem prve tretjine prišli do vodstva, ko je zadel Anže Ropret. Spretno je podstavil palico po strelu Luke Zorka z modre črte. V nadaljevanju so zeleno-beli prevzeli pobudo, imeli precej več strelov in priložnosti, bili pa so tudi učinkoviti. Najprej je bil uspešen Nik Simšič v 26. minuti po sijajnem prodoru Janeza Orehka po desni strani. Dve minuti zatem je Ropret z močnim strelom povišal na 3:0.

Lepo prednost so zmaji znali zadržati tudi v zadnji tretjini, Žan Us je obranil vseh 19 strelov. Dve minuti pred koncem je Mark Sever dosegel prvi gol v Alpski ligi, odbiti plošček je pospravil v mrežo po strelu Zorka.

Olimpija je dosegla šesto zaporedno zmago v Alpski ligi in se utrdila med najboljšo šesterico. Ljubljančani bodo pred reprezentančnim premorom v soboto gostovali v Vipitenu.

Železarji po zaostanku z 1:4 do zmage v Salzburgu

Jeseniški hokejisti so v zadnjih tednih štiri tekme izgubili po podaljšku ali kazenskih strelih. Tudi sobotni 500. večni derbi so izgubili po kazenskih strelih. Črno serijo so prekinili in se veselili zmage v dodatnem delu igre, potem ko so v Salzburgu zaostajali že z 1:4.



Jaka Ankerst je izenačil na 1:1 v 8. minuti. Marcel Zitz je z dvema zadetkoma poskrbel za vodstvo mladih rdečih bikov s 4:1 po pol ure igre. V 32. minuti je Erik Svetina znižal in vlil upanje na preobrat.



Tomaževič priigral drugo točko

Jaka Sodja je v 47. minuti znižal na 4:3, izenačil pa je Nik Grahut v 51. minuti. Jeseničani so tako še peto od šestih zadnjih tekem pripeljali v podaljšek, ki pa so ga tokrat tudi dobili in se tako otresli pritiska. Odločilni zadetek je dosegel Blaž Tomaževič v 64. minuti ob igri treh proti trem.



Francoz Bonvalot zbral 25 obramb

V vratih železarjev je bil prvič Francoz Antoine Bonvalot, tekmo je končal s 25 obrambami.

V naslednjem krogu bodo Jeseničani v soboto gostili drugouvrščeni Asiago. Tekma v Podmežakli bo v soboto ob 18.00.



12. krog:

SŽ OLIMPIJA - FASSA

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

460; Ropret 19., 28., Simšič 26., Sever 58.

SALZBURG MLADI - SIJ ACRONI JESENICE

* 4:5 (2:1, 2:1, 0:2)

75; Stapelfeldt 5., Zitz 13., 28., Harnisch 24.; Ankerst 8., Svetina 32., J. Sodja 47., Grahut 51., Tomaževič 64.

* - v podaljšku

STEEL WINGS LINZ - ZELL AM SEE 1:3



KITZBÜHEL - VIPITENO 4:5

RITTEN - KAC II



PUSTERTAL - GARDENA



CORTINA - ASIAGO



Petek:

VIENNA CAPITALS SILVER - LUSTENAU