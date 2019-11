Za vodilne Ljubljančane, ki so v sredo v Tivoliju premagali najbližjega zasledovalca na lestvici in lanskega finalista Pustertal, je to prvi poraz v rednem delu po 20. septembru in skupno peti v sezoni. Dvakrat so bili neuspešni po podaljšku oziroma izvajanju kazenskih strelov.

Olimpija vodi na lestvici Alpske lige. Foto: www.alesfevzer.com

Strelci za zmaje Koren, Orehek in Jezovšek

SŽ Olimpija je prvi zadetek prejela v tretji minuti, na začetku druge tretjine pa so gostje vodili že s 3:0. Gal Koren je znižal na 3:1, preostala dva zadetka za 6:2 in 6:3 pa sta prispevala Janez Orehek in Žan Jezovšek.

Pred SŽ-jem Olimpijo je več kot štirinajstdnevni premor zaradi svetovnega prvenstva do 20 let. Naslednja tekma jo čaka 17. decembra v Celovcu, tri dni pozneje pa na Jesenicah sledi drugi slovenski derbi v tej sezoni.

20. decembra derbi Jesenice – Olimpija

Jeseničani so v Canazeiju doživeli enajsti poraz v sezoni. Zadela sta Gašper Glavič (22.) za 2:1 in Miha Brus (52.) za 4:2. Gorenjci so po dobri polovici rednega dela Alpske lige na 13. mestu v osemnajstčlanski ligi. Do šestega mesta, ki vodi v končnico, imajo sedem točk zaostanka. Tudi Jeseničani bodo imeli zdaj premor do 17. decembra. Nato jih čakata dve domači preizkušnji; najprej proti Red Bulls Juniors, 20. decembra pa s SŽ-jem Olimpijo.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

19. KROG

SALZBURG MLADI – SŽ OLIMPIJA

7:3 (2:0, 1:1, 4:2)

80; Arrak 3., Stapelfeldt 16., Tjernström 23., Luusuaniemi 41., 51., Predan 42., Rebernig 43.; Koren 30., Orehek 45., Jezovšek 49.

FASSA – SIJ ACRONI JESENICE

5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

554; Mizzi 2., 49., Zanet 6., Chiodo 23., Marchetti 58.; Glavič 22., Brus 52.

LUSTENAU – STEEL WINGS LINZ 7:2

FELDKIRCH – ASIAGO 4:3

ZELLAMSEE – VIENNA CAPITALS SILVER 5:4

PUSTERTAL – VIPITENO 2:4

CORTINA – RITTEN 4:2

GARDENA – KITZBÜHEL * 4:5

* - po kazenskih strelih

BREGENZERWALD – KAC MLADI 5:4