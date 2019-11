Hokejisti Ottawe sezone niso začeli najbolje, so pa zdaj ujeli dobro formo. Foto: Reuters

Ottawo, ki je prišla do sedme zmage v zadnjih devetih tekmah, je že v prvi minuti v vodstvo popeljal Thomas Chabot, v sedmi pa je prednost ob igri z igralcem več povišal Logan Brown. New York je do konca prvega dela igre prek Jacoba Trouba izid znižal na 1:2, a so gostitelji že v 22. minuti znova povedli z dvema goloma razlike, zadel je Tyler Ennis. Končni izid 4:1 je v 34. minuti ob igralcu več na ledu postavil Anthony Duclair.



"To je nekaj, o čemer sem sanjal vse življenje. O tem sem še posebej razmišljal zadnjih nekaj tednov, ko mi je plošček velikokrat nesrečno odskočil. Vsekakor so se mi uresničile sanje," se je svojega prvega gola v ligi NHL razveselil Brown.



Pittsburgh, pri katerem se je s 36 obrambami izkazal vratar Tristan Jarry, je v vodstvo v 8. minuti popeljal Dominik Kahun. V 21. minuti so gostje preko Tylorja Halla ob igri z igralcem več izenačili, a je Jake Guentzel v 33. minuti poskrbel za novo vodstvo Pingvinov. Tekma pa je bila dokončno odločena v 43. minuti, ko sta v razmaku 25 sekund za zadela Jared McCann in John Mario.



Tekmi 22. novembra:

PITTSBURGH - NEW JERSEY 4:1

OTTAWA - NY RANGERS 4:1

Tekme 23. novembra:

WASHINGTON - VANCOUVER

PHILADELPHIA - CALGARY

LOS ANGELES - ARIZONA

COLORADO - TORONTO

WINNIPEG - COLUMBUS

BOSTON - MINNESOTA

MONTREAL - NY RANGERS

TAMPA BAY - ANAHEIM

NEW JERSEY - DETROIT

CAROLINA - FLORIDA

ST. LOUIS - NASHVILLE

DALLAS - CHICAGO

VEGAS - EDMONTON

SAN JOSE - NY ISLANDERS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 24 16 4 4 36 New York Islanders 20 16 3 1 33 Boston Bruins 22 14 3 5 33 Florida Panthers 22 12 5 5 29 Pittsburgh Penguins 23 12 7 4 28 Carolina Hurricanes 22 13 8 1 27 Montreal Canadiens 22 11 6 5 27 Philadelphia Flyers 22 11 7 4 26 Toronto Maple Leafs 24 10 10 4 24 Buffalo Sabres 22 10 9 3 23 Ottawa Senators 23 11 11 1 23 Tampa Bay Lightning 19 10 7 2 22 Columbus Blue Jackets 21 9 8 4 22 New York Rangers 20 9 9 2 20 New Jersey Devils 21 7 10 4 18 Detroit Red Wings 24 7 14 3 17