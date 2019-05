Jan Drozg je v Kazahstanu dokazal, da je pred njim svetla prihodnost. Foto: Blaž Oman

Risi so v Kazahstan prišli z željo po uvrstitvi med elito, a so se načrti hitro razblinili. Najprej je bil premočan Kazahstan, nato Južna Koreja in zatem še Belorusija. Vrsta Iva Jana je na prvih treh obračunih razočarala z igro, v kateri je bilo ogromno napak in odločno preveč nihanj. Ko je bilo jasno, da jo čaka le boj za obstanek, je le strnila svoje vrste in s 6:0 nadigrala Madžarsko, nato pa se je z 9:0 znesla še nad Litvo, ki je izpadla. V elito sta se že pred tem uvrstila Kazahstan in Belorusija.



Pred dvobojem z litovsko reprezentanco je še obstajala možnost, da se Slovenci preselijo v nižji rang, toda z izvrstno predstavo v napadu so potrdili obstanek v drugem razredu svetovnega hokeja. Kljub 18 kazenskim minutam so mrežo ohranili nedotaknjeno. Znova je bil razpoložen Luka Gračnar, ki na zadnjih dveh tekmah ni prejel gola, tokrat pa je zbral 31 obramb. Za potezo tekme je poskrbel kapetan Anže Kopitar z velemojstrskim prodorom za 3:0, s hat-trickom pa je zablestel 20-letni veliki up slovenskega hokeja Drozg, ki je na turnirju kar petkrat zatresel nasprotno mrežo.



Fantastičen prodor Kopitarja

Manj kot dve minuti po začetku srečanja je Slovenija že zaigrala z igralcem več na ledu. Kopitar, Drozg, David Rodman, Robert Sabolič in Sabahudin Kovačević so dve minuti silovito oblegali nasprotna vrata in kar nekajkrat nevarno poskusili, tik zatem, ko se je Daniel Bogdziul vrnil na led, pa so le matirali litovsko obrambo. Kopitar je podobno kot že kar nekajkrat pred tem podal na levo stran Kovačević, ta pa je poslal ploščico v sredino, kjer jo je za hrbet Mantasa Armalisa preusmeril Sabolič.



Anže Kopitar je bil izbran za najboljšega v slovenski vrsti na tem prvenstvu. Foto: Blaž Oman

Slovenija je imela kontrolo nad potekom srečanja in je gospodarila na ledu, dobro igro varovancev Iva Jana pa je v 17. minuti kronal Drozg, ki je prejel podajo Mihe Zajca, zadrsal izza vrat, lepo zaokrožil in z natančnim s strelom iz zapestja povišal na 2:0.



V drugi tretjini je moral zaradi udarca s palico v glavo Kovačevića na klopi za kaznovane kar štiri minute sedeti Tadas Kumeliauskas, a se je Litva uspešno ubranila slovenskega naleta. Baltska obramba je bila nemočna kmalu po izteku kazni, ko je vse svoje velemojstrstvo pokazal Kopitar, ki je dokazal, zakaj sodi med najboljše hokejiste na svetu. Plošček je prejel v nevtralni tretjini, sijajno preigral dva nasprotna hokejista, nato zavrtel še enega in za piko na i fantastični akciji pa z bekhendom ukanil še Armalisa.



V zadnji tretjini še dva gola Drozga

32 sekund kasneje se je med strelce vpisal tudi njegov sorodnik Tadej Čimžar. Z modre črte je ustrelil Matic Podlipnik, ploščica pa je na poti v mrežo zadela še napadalca Jesenic. Sledile so kar tri slovenske izključitve. Najprej je na klop moral Zajc, ki se mu je po 20 sekundah pridružil še Blaž Gregorc, nato pa je dvominutno kazen prejel tudi Podlipnik.



Luka Gračnar je na turnirju ubranil več kot 96 odstotkov strelov. Foto: Blaž Oman

Risi so se uspešno branili tudi z dvema igralcema na ledu in ko je slovenska obramba na čelu z razpoloženim Gračnarjem "preživela" litovske "powerplaye", je v baltski mreži odjeknila petarda. Drozg je lepo našel Boštjan Goličiča, ki se je podpisal pod peti gol. Gračnar se je tik pred koncem druge tretjine izkazal, ko so Litovci izigrali slovensko obrambo. Še enkrat pa se je zatresla njihova mreža, ko je Anže Kuralt prodrl po levi strani in na drugi strani podal Kenu Ograjenšku, ki je ploščico potisnil za Armalisev hrbet.



Zadnja tretjina je bila zgolj še formalnost, a je Slovenija dosegla še tri gole. V vratih Litve je Armalisa zamenjal Laurynas Lubys, ki je prvič klonil na začetku 50. minute, ko je po podaji Zajca, ki je prodrl po levi strani in podal pred vrata, zadel Drozg. Gračnar se je izkazal še z nekaj posredovanji, ko so Litovci znova imeli celo dva igralca več na ledu, v 56. minuti pa je prednost povišal Aleksandar Magovac, ki je silovito udaril z modre črte. Končni izid je na začetku zadnje minute postavil razigrani Drozga.

5. krog,:

SLOVENIJA - Litva

9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Sabolič 4., Drozg 17., 50., 60., Kopitar 29., Čimžar 29., Goličič 35., Ograjenšek 40., Magovac 56.

Ob 12.00:

BELORUSIJA - JUŽNA KOREJA

Ob 15.30:

KAZAHSTAN - MADŽARSKA