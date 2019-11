Olimpija je povedla že v 31. sekundi, do konca pa tekmecem zabila še 11 golov. Po najvišji zmagi sezone so igralci misli hitro preusmerili k sredini tekmi s Pustertalom. Foto: www.alesfevzer.com

Že v soboto je Olimpija v Linzu zmagala 0:7 in tudi tokrat hitro nakazala, da se obeta podoben scenarij. Le pol minute je minilo, ko je Gal Koren dosegel svoj 9. gol sezone (podajalca: Zorko, Pešut). Enosmerni promet je bil očiten: v manj kot petih minutah je Olimpija streljala devetkrat. Na začetku 9. minute je Anže Ropret zadel po podaji Jezovška, v 12. minuti pa se je Žan Jezovšek še sam vpisal med strelce, ko je kaznoval napako gostujoče obrambe. Podajalec je bil 17-letni Žiga Mehle, najboljši strelec DP-ja do 19 let (13 golov in 15 podaj), ki je debitiral v Alpski ligi in tako dosegel svojo prvo točko.

Po prvi tretjini (3:0) je bilo razmerje v strelih 21:3, okrog 500 gledalcev v Tivoliju pa je v nadaljevanju videlo še bolj učinkovito igro slovenskih prvakov, ki so drugo tretjino dobili s 4:1, zadnjo pa s 5:0. Jezovšek je dosegel še dva zadetka (v 24. minuti za 5:0 in na začetku zadnje tretjine za 8:1), zbral pa je tudi štiri podaje. Sredi druge tretjine je Luka Ulamec zabil zadetek za 7:0 z igralcem manj, dobro minuto pozneje pa so gostje edinkrat premagali Žana Usa.

12:1 pomeni najvišjo Olimpijino zmago sezone. Zeleno-beli so bili z mislimi že pri sredini tekmi, ko v Tivoli (19.15) prihaja vodilna ekipa lige Pustertal. Gre za ponovitev finala lanske sezone (v zmagah je bilo 4:3 za Olimpijo).

ALPSKA LIGA, vnaprej odigrana tekma:

SŽ OLIMPIJA - STEEL WINGS LINZ

12:1 (3:0, 4:1, 5:0)

Koren 1., Ropret 9., Jezovšek 12., 24., 41., Chvatal 23., Zorko 28., Ulamec 32., Brus 46., Kujavec 51., 55., Sever 57.; Koudelka 33.



18. KROG, sreda ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - PUSTERTAL

Četrtek ob 20.00:

RITTEN - SIJ ACRONI JESENICE

ZELL AM SEE - BREGENZERWALD

VIENNA CAPITALS SILVER - FASSA

SALZBURG MLADI - STEEL WINGS LINZ

KAC II - GARDENA

KITZBÜHEL - FELDKIRCH

VIPITENO - CORTINA