Jonathan Marchessault (levo) in Mark Stone se veselita gola Stona za 2:0 v 17. minuti. Stone je bil s tremi goli prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Kanadčani so bili v Košicah vsaj za razred boljši nasprotnik. Mrežo Nemcev je že v 3. minuti načel Thomas Chabot ob prednosti igralca več. Sledil je šov Marka Stona, ki je s tremi zaporednimi goli poskrbel za vodstvo s 4:1 (častni gol za Nemce Yasin Ehliz) po dveh tretjinah.

Trije goli Kanade v dobrih dveh minutah

V zadnjem delu so "javorovi listi" dokončali delo. Med 43. in 46. minuto so zabili tri gole, dva Anthony Mantha. Še posebej lep je bil tisti za 5:1 (glej video). Piko na i kanadski zmagi je v 54. minuti ob igralcu manj postavil Anthony Cirelli. Končno razmerje strelov je bilo kar 49:16 za Kanado, ki so si že zagotovili četrtfinale. Preboja med najboljšo osmerico so se sicer že pred tekmo veselili tudi Nemci in Finci, saj so ZDA v prvi tekmi dneva s 7:1 strli Dansko.

Mojstrski gol Anthonyja Manthe za 5:1

Peta zmaga Rusije

Poleg Fincev, Nemcev in Kanadčanov so si četrtfinale zagotovili tudi Rusi v skupini B, ki so za peto zaporedno zmago ugnali Latvijo s 3:1. Oskars Cibulskis je v 11. minuti zadel za vodstvo Latvijcev, nato pa so Rusi v drugi tretjini z goli Dimitrija Orlova, Nikite Guseva in Nikite Kučerova preobrnili izid. Razmerje strelov je bilo 33:27 za Ruse.

Rusija je v Areni Ondreja Nepele v Bratislavi zmagala petič zapored in si zagotovila četrtfinale. Foto: EPA

HOKEJ NA LEDU

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice, 5. krog

DANSKA - ZDA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Olesen 25.; Vatrano 11., DeBrincat 12., 32., Keller 15., Kreider 19., Larkin

34., Eichel 52.

KANADA - NEMČIJA 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Chabot 3., Stone 17., 27., 39., Mantha 44., 45., Reinhart 46., Cirelli 54.; Ehliz 39.



6. krog, danes ob 20.15:

VELIKA BRITANIJA - SLOVAŠKA

Lestvica: FINSKA 5 4 0 1 0 17:7 13 KANADA 5 4 0 0 1 28:11 12 NEMČIJA 5 4 0 0 1 13:13 12 ZDA 5 3 1 0 1 24:11 11 SLOVAŠKA 5 2 0 0 3 19:17 6 DANSKA 5 1 1 0 3 17:16 5 FRANCIJA 5 0 0 1 4 11:27 1 VELIKA BRITANIJA 5 0 0 0 5 4:32 0

SKUPINA B, Bratislava, 5. krog

LATVIJA - RUSIJA 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Cibulskis 11.; Orlov 21., Gusev 24., Kučerov 33.

Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - ŠVICA

6. krog

ITALIJA - NORVEŠKA 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Miceli 43.; Reichenberg 16., Trettenes 42., Haga 44., Lindström 48., Olden 50.

Roymark 52., Espeland 60.