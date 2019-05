Slovaki so po golih Richarda Panika, Matusa Sukela in Liborja Hudačka v 26. minuti povedli s 3:0. A Francozi so se do konca druge tretjine približali le na zadetek zaostanka (3:2).

Michal Čajkovski se skupaj s soigralci veseli gola za 5:2. Foto: EPA

Trije goli Slovakov v petih minutah

Slovaki so nato vse dvome o zmagovalcu razrešili v dobrih dveh minutah na začetku tretjega dela. Najprej je Erik Černak z močni strelom od daleč matiral Henrija-Corentina Buysseeja, nato pa je ob igralcu manj plošček pod prečko poslal še Michal Čajkovski (5:2). Piko na i je v 46. minuti postavil Ladislav Nagy. Poraz Francozov je ublažil Anthony Rech. Končno razmerje strelov je bilo 27:20 za Slovake, ki so trenutno na petem mestu lestvice skupine A. Za četrtimi Američani, ki imajo tekmo manj, zaostajajo dve točki in se bodo stežka prebili v četrtfinale.

Peti zaporedni poraz Avstrije

V skupini B so Avstrijci doživeli še peti zaporedni poraz. Norveška jih je premagala s 5:3. Prvo ime tekme je bil Christian Bull, ki je dosegel tri gole, zadnjega v 60. minuti v prazna vrata. Razmerje strelov je bilo 33:30 za Avstrijce, ki bodo na zadnji tekmi proti Italiji odločili, kdo od njiju se bo preselil v nižji kakovostni razred.

HOKEJ NA LEDU

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Košice, 5. krog

FRANCIJA - SLOVAŠKA

3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Manavian 33., Texier 36., Rech 58.; Panik 14., Sukel 20., Hudaček 26.,

Černak 41., Čajkovski 43., Nagy 46.

Danes ob 20.15:

FINSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: NEMČIJA 4 4 0 0 0 12:5 12 FINSKA 4 3 0 1 0 12:7 10 KANADA 4 3 0 0 1 20:10 9 ZDA 4 2 1 0 1 17:10 8 SLOVAŠKA 5 2 0 0 3 19:17 6 DANSKA 4 1 1 0 2 16:9 5 FRANCIJA 5 0 0 1 4 11:27 1 VELIKA BRITANIJA 4 0 0 0 4 4:27 0

SKUPINA B, Bratislava, 5. krog

AVSTRIJA - NORVEŠKA

3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Schneider 23., Komarek 50., Heinrich 60.; Bull 3., 54., 60., Johannesen 37.,

Reichenberg 51.

Danes ob 20.15:

ČEŠKA - ITALIJA