Rusija je edina dobila vseh sedem tekem v predtekmovanju. Foto: EPA

Rusi, ki so v predtekmovanju edini osvojili vseh 21 točk, bodo ob 16.15 prekrižali palice z Američani. Tekmo iz Bratislave bomo prenašali na TV SLO 2 in MMC-ju. Hkrati bo v Košicah četrtfinalni obračun med prvouvrščeno ekipo skupine A Kanado in četrtimi iz skupine B Švicarji.

V večernem delu bo v ospredju skandinavski obračun v Košicah med Finsko in Švedsko. Ob 20.15 si ga boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju. V Bratislavi se bosta pomerila Češka in Nemčija.

V vlogi favoritov so Rusi, Kanadčani, Švedi in Čehi. Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo.

ČETRTFINALE

Četrtek ob 16.15:

RUSIJA - ZDA (Bratislava)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

KANADA - ŠVICA (Košice)

Ob 20.15:

FINSKA - ŠVEDSKA (Košice)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

ČEŠKA - NEMČIJA (Bratislava)

POLFINALE, sobota ob 15.15/19.15

FINALE, nedelja ob 20.15:

TEKMA ZA 3. MESTO, nedelja ob 15.45