Veliko veselje Britancev, ki so si presenetljivo zagotovili obstanek med elito. Lani so zmagali na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti, kjer so premagali tudi Slovenijo. Foto: Reuters

Pred zadnjo tekmo skupine A so imeli Francozi točko, Britanci pa so izgubili vseh šest srečanj. V prvi tretjini sta mreži mirovali. Francozi so sijajno začeli drugo tretjino. Anthony Rech je v 24. minuti zadel z diagonalnim strelom z leve strani. Sacha Treille je bil v 28. minuti natančen ob prednosti igralca več. Zmedeni Britanci so krenili iz sredine in takoj izgubili plošček, Rech je šest sekund zatem povišal na 3:0.

Žilavi Britanci izenačili

Pet minut pred koncem druge tretjine je Robert Dowd kaznoval veliko napako francoske obrambe. Mike Hammond je nato v 39. minuti iz bližine pospravil plošček v mrežo in znižal na 2:3. V 46. minuti je Robert Farmer izza vrat hitro pridrsal pred gol in presenetil vratarja Floriana Hardyja.

Mojstrovina Daviesa za veliko zmago

O obstanku je tako odločal podaljšek, obe ekipi sta imeli na ledu tri igralce. V vratih Britancev je blestel Ben Bowns. V podaljšku je dvakrat izjemno posredoval in preprečil zmago Francozov, ki so silovito pritiskali in pozabili na obrambo. V 63. minuti je Jonathan Phillips ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je Ben Davies velemojstrsko preigral Hardyja in z bekhendom poslal plošček pod prečko za veliko zmago Britancev.

Sean McMonagle je dosegel odločilni zadetek v sedmi seriji kazenskih strelov. Foto: Reuters

Italijani v sedmi seriji kazenskih strelov do obstanka

V skupini B v Bratislavi je o obstanku odločala zadnja tekma med Avstrijo in Italijo. Blestel je vratar Italijanov Andreas Bernard, saj so imeli Avstrijci premoč, razmerje v strelih je bilo kar 41:23.

V 10. minuti so Italijani povedli, ko je ostrostrelec Asiaga Anthony Bardaro po sijajnem preigravanju poslal plošček pod prečko. Minuto in pol zatem je po strelu Clemensa Unterweggerja do odbitega ploščka prišel Manuel Ganahl in ga z bekhendom poslal v mrežo. Precej boljšo igro Avstrije je nato kronal še Michael Raffl.

V drugi tretjini sta preobrat zrežirala Simon Kostner in Marco Rosa, ki je v 39. minuti iz desne strani krenil pred vrata in z močnim strelom poslal plošček prek ramena Davida Kickerta v mrežo. V 42. minuti je Michael Raffl iz bližine izenačil na 3:3 po podaji Fabia Hoferja.



Italijani, ki so na uvodnih šestih tekmah dosegli en gol, prejeli pa so jih 45, bodo tudi naslednje leto igrali v elitni diviziji. Foto: Reuters

V podaljšku sta mreži mirovali, Avstrijci pa so imeli precej več priložnosti. Odločali so kazenski streli. Po petih serijah je bil izid 2:2. Konstantin Komarek in Alexander Rauchenwald sta zadela za Avstrijo, Angelo Miceli in Rosa pa za Italijo. V sedmi seriji je Sean McMonagle zagotovil zmago Italijanom, ki so obstali z razliko v zadetkim 5:48.

Latvijci ostali brez četrtfinala

V skupini B so Švedi po izenačenem boju v Bratislavi premagali Latvijo s 5:4. Dennis Rasmussen je dosegel odločilni zadetek 34 sekund pred koncem, s svoje polovice je zatresel prazno mrežo. Latvijci so morali tvegati, saj so potrebovali tri točke za ohranitev možnosti za četrtfinale. William Nylander je z dvema podajama prevzel prvo mesto na lestvici strelcev, skupaj ima 15 točk za štiri gole in 11 podaj.

Kanadčani gladko odpravili Dance

Skupina A, Košice, 7. krog:

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA

* 3:4 (0:0, 3:2, 0:1)

Rech 24., 28., Treille 28.; Dowd 35., Hammond 39., Farmer 46., Davies 63.

* - v podaljšku

6. krog:

KANADA - DANSKA

5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Dubois 1., McCann 7., Marchessault 9., Reinhart 34., 45.



Lestvica: RUSIJA 6 6 0 0 0 29:3 18 ČEŠKA 6 5 0 0 1 34:10 15 ŠVEDSKA 6 5 0 0 1 37:14 15 ŠVICA 6 4 0 0 2 23:9 12 -------------------------------------- LATVIJA 6 2 0 0 4 17:19 6 NORVEŠKA 6 2 0 0 4 18:29 6 ITALIJA 7 0 1 0 6 5:48 2 AVSTRIJA 7 0 0 1 6 9:40 1

Skupina B, Bratislava, 6. krog:

ŠVEDSKA - LATVIJA

5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Pettersson 11., Kempe 34., Lander 49., Hornqvist 51., Rasmussen 60.; Bukarts 30., 42., 57., Jaks 44.

7. krog:

AVSTRIJA - ITALIJA

** 3:4 (2:1, 0:2, 1:0)

M. Ganahl 12., M. Raffl 17., 42.; Bardaro 10., Kostner 35., Rosa 39.

** - po kazenskih strelih