Egan Bernal je v sijajni formi in težko je verjeti, da bi direktor ekipe Ineos Dave Brailsford vse stavil na Gerianta Thomasa. Foto: EPA

Kolumbijec je zmagal na Dirki po Švici, kjer je bil v gorskih etapah razred zase. Na prelazih Flumserberg in San Gottardo je tlakoval pot do skupne zmage, na kronometru pa ga je svetovni prvak Rohan Dennis ugnal le za 19 sekund.

"Thomas bo kapetan naše ekipe na Dirki po Franciji. Treba je spoštovati branilca naslova. Skušal mu bom pomagati. Če bo boljši od mene, mu bom stal ob strani. Sploh ne vidim nobenih težav. Star sem šele 22 let in čaka me še veliko tritedenskih dirk," je pojasnil Bernal.

Zmagal je tudi na dirki Pariz–Nica, lani pa je bil na Touru na 15. mestu. Na letošnjem Giru je bil predviden za kapetana ekipe, a si je zlomil ključnico le teden dni pred štartom v Bologni.

Lani so na zmagovalnem odru na Elizejskih poljanah stali Geraint Thomas, Tom Dumoulin in Chris Froome. Naslednjo soboto bo na štartu le Valižan. Foto: Reuters

"Na Dirki po Švici je bil Thomas naš kapetan. Po njegovem padcu in odstopu v četrti etapi sem dobil priložnost. Vse se je spremenilo v enem dnevu. To je bila moja največja zmaga v karieri in zelo samozavesten bom odpotoval v Francijo," je dodal Bernal.

Valižan Thomas si je pri padcu na Dirki po Švici poškodoval desno ramo in dobil ureznine po desnem očesu, kar bo zelo otežilo njegove sklepne priprave za julijski vrhunec kolesarske sezone.

Fuglsang le enkrat med deseterico na tritedenskih dirkah

Izrazitega favorita za letošnjo Dirko po Franciji ni. Jakob Fuglsang bo kapetan Astane. Danec je že drugič v treh letih zmagal na kriteriju Dauphine. 34-letnik se nikoli ni izkazal na velikih dirkah. Njegova najboljša uvrstitev na Touru je sedmo mesto iz leta 2013. Adam Yates je bil njegov glavni tekmec, a kapetan ekipe Mitchelton-Scott je nato odstopil.

Kdo bo kapetan Movistarja?

Zelo zanimivo bo videti, kaj načrtujejo v ekipi Movistar. Nairo Quintana je že dobil Giro in Vuelto, zmaga na Dirki po Franciji pa se mu vztrajno izmika. Leta 2015 je tekmovanje končal na drugem mestu, leto zatem pa je bil tretji. Mikel Landa je zadnji dan ostal brez zmagovalnega odra na Giru, ko ga je na kronometru v Veroni ugnal Primož Roglič. Svetovni prvak Alejandro Valverde bo lovil etapne zmage.

Uran celotno sezono podredil Dirki po Franciji

Rigoberto Uran je v letošnjem letu dirkal le 19 dni. Celotno sezono je kapetan ekipe Education First podredil francoskemu krogu. 32-letni Kolumbijec je predlani na cilju v Parizu zaostal le za Froomom.

Nibali že enajstkrat na stopničkah tritedenskih dirk

Vincenzo Nibali ni bil zadovoljen z drugim mestom na Giru. Morski pes iz Messine je načrtoval, da bo lovil le etapne zmage na Touru, a zdaj so se njegovi apetiti povečali, saj bosta manjkala Froome in Tom Dumoulin. 34-letni kapetan ekipe Bahrain Merida je pred petimi leti v velikem slogu zmagal na Dirki po Franciji. Med vsemi kandidati za skupno zmago ima največ izkušenj. Kar enajstkrat je že stal na zmagovalnem odru na treh največjih dirkah sveta.

Kruijswijk želi stopiti iz sence Rogliča

Steven Kruijswijk bo kapetan ekipe Jumbo Visma, potem ko se je Roglič odločil, da bo izpustil največjo dirku na svetu. 32-letni Niozozemec je lani na Dirki po Franciji zasedel peto mesto, na Vuelti pa je bil četrti.

Martin že trikrat med deseterico

Dan Martin je lani dobil šesto etapo Toura in se izkazal s številnimi pobegi, nagrajen je bil z rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja. 32-letni Irec je bil v Parizu že deveti, osmi in šesti, kapetan ekipe UAE Team Emirates pa si želi na zmagovalni oder.

Romain Bardet je slab v kronometru, trasa letošnjega Toura pa mu ustreza, saj je na sporedu kar šest težkih gorskih etap. Foto: EPA

Bardet bo težko prekinil 34-letno francosko sušo

Francozi imajo kar 36 zmag na domači dirki, a zadnjo so dosegli leta 1985, ko je bil najboljši legendarni Bernard Hinault. V devetdesetih letih je bil ljubljenec občinstva Richard Virenque, ki pa nikoli ni zmagal, leta 1997 je zasedel drugo mesto. Pred petimi leti je Jean-Christophe Peraud osvojil drugo mesto, Thibaut Pinot pa je bil tretji. Romain Bardet je leta 2016 zaostal le za Froomom.

Bardet bo kapetan AG2R La Mondiale. Lani je razočaral s šestim mestom. Trasa mu je znova pisana na kožo, saj je slab v vožnji na čas. Letos bo na sporedu le en posamični kronometer v Pauju, dolg bo 27 km.

Navidezna dirka se bo začela s 3. etapo!

Štart 106. Dirke po Franciji bo naslednjo soboto v Bruslju. Vse etape si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Pripravili bomo tudi navidezno dirko, ki se bo začela s tretjo etapo 8. julija, druga etapa je namreč moštveni kronometer. Uradna štartna lista bo znana 4. julija in vsi tekmovalci bodo imeli dovolj časa za sestavo svoje ekipe.