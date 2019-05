Jan Polanc je bil gonilna sila četrtkovega pobega, saj je bil v skupnem seštevku najvišje. Koliko moči je potrošil in bo lahko danes zadržal rožnato majico? Foto: EPA

Četrtkova 12. etapa je prinesla prvi vzpon 1. kategorije na 102. Dirki po Italiji, ki se je končala s sanjskim scenarijem. Jan Polanc je oblekel rožnato majico vodilnega, pri čemer je slekel ekipnega tovariša Valeria Contija, tako da UAE Team Emirates še naprej brani prestižno maglio roso.

Trije strmi vzponi

A naloga zalivskega moštva, kjer pomembno vlogo opravlja tudi Andrej Hauptman postaja vse težja: 196 km med štartom ob 11.30 v Pinerolu in ciljem po 17. uri pri jezeru Serru se ponaša z dvema vzponoma 1. kategorije, vmes pa je še vzpon 2. kategorije, pri čemer v cilj vodi skupno kar 20 km vzpenjanja na Ceresole Reale. Vse skupaj se pri še vedno zasneženem Lago Serru konča na kar 2.247 metrih in nadmorska višina bo pomemben faktor med ciljnim vzponom.

Giro d'Italia bo danes v celoti potekal po provinci Torino, kjer bo šlo samo gor in dol, zaključi pa se z dolgim ciljnim vzponom, pri čemer bo najstrmejših zadnjih 6 km, ko se bodo kolesarji povzpeli nad 2.000 m v še pošteno zasneženi okolici. Foto: EPA

Dolg ciljni vzpon iz treh delov

Prvi vzpon 1. kategorije Colle del Lys (14,9 km s 6,4-odstotnim naklonom za 957 višinskih metrov) pride po 40 km vožnje, zadnjo tretjino etape začenja krajši, a strmejši, vendar uradno le 2. kategorije vzpon Pian Del Lupo (9,4 km z 8,7-odstotnim naklonom za 815 višinskih metrov). Za konec je na vrsti dolg vzpon in Noasce do Lago Serru (20,3 km s 5,9-odstotnim naklonom za 1.196 metrov), ki pa je dejansko sestavljen iz treh delov, dveh strmih in vmesnega položnega. Na zadnjih 6 km s povprečno 8,9-odstotnim naklonom se napoveduje napad in obračun glavnih kandidatov za končno zmagoslavje v Veroni.

Nibali napovedal bolj neposredno dirkanje

V luči pričakovanih napadov velja tudi razumeti izjave Vincenza Nibalija (Bahrain-Merida) o navidezno vodilnem Primožu Rogliču po prihodu v Pinerolo. "Vseskozi je vozil obrambno. Z njegove strani je dirkal zelo pasivno. Vsi kapetani so redno prevzemali mesto na čelu skupine, on pa ne. A mogoče je bila to taktična odločitev in je rajši vodil tako," se je Nibali spotaknil ob taktični pristop Jumbo-Visme in njihovega kapetana, ki je sam pokril skok kandidatov za skupno razvrstitev, a se vseskozi vozil na repu.

Nibali je bil nezadovoljen, da je morala Bahrain-Merida ob velikem zaostanku glavnine za močno skupino ubežnikov prevzeti vodenje lova, medtem ko Rogličevih pomočnikov iz Jumbo-Visme ni bilo nikjer blizu. Foto: EPA

Nibali, zmagovalec vseh treh Grand Tourov in prvi up Italije na letošnjo osvojitev Gira je na navidezni lestvici kapetanov na 2. mestu z zaostankom 1:44 za Rogličem. "Lahko se tako vozi, ker ima lepo prednost. Dobro ve, da ima še zaključni kronometer, zato brani svojo prednost. Vendar jutri bo veliko bolj neposredna dirka," je napovedal Nibali, ki je zase dejal, da se bo na današnji etapi ravnal po geslu Carpe Diem (užij dan).

Preveč iskren ali zavajanje nasprotnikov?

Sam Roglič je v cilju v prvi izjavi sicer dejal, da ni bil pravi, kar je sprožilo razprave. Ali je bil iskren in po dnevu počitka ter dveh povsem ravninskih etapah ni imel pravih nog za gore ali je vse del taktičnega zavajanja tekmcev, kar bi lahko bil tudi ekspresni osip vseh moštvenih pomočnikov. Da 12. etapa ni bila nedolžna dokazujejo izgube Bob Jungelsa, Sama Oomena in Tao Geoghegan Harta.

Vrhunci 12. etape

V pričakovanjih prvih resnih odgovorov

A po profilu žagasta 13. etapa bo potregla s prvimi pravimi odgovori. Kako močno je sploh Rogličevo moštvo Jumbo-Visma? Ali je zavezništvo moštev Movistar (Mikel Landa) in Astana (Miguel Angel Lopez) trajnejše narave? Baskovsko-kolumbijski dvojec je po premetenem moštvenem napadu pridobil sicer zgolj 29 sekund proti preostalim favoritom. Koliko škode lahko Nibali ter Simon Yates (Mitchelton-Scott) povzročita v gorah? Kdo iz drugega plana - Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) - bo mešal štrene na vrhu?

V soboto šprint po klancih Aoste, v nedeljo Po Lombardiji

Rožnati Jan Polanc ima 4 minute in 7 sekund prednosti pred izpostavljenim rojakom, mnenja spremljevalcev kolesarske karavane pa so deljena. Nekateri napovedujejo, da lahko majico vodilnega zadrži vse do drugega prostega dne, drugi pa, da bo davek četrtkovega dolgega bega prehud in ob pričakovanih serijskih napadih ne bo zadržal prednosti. Nenazadnje v soboto sledi kratka, eksplozivna gorska etapa po dolini Aoste z novim zahtevnim ciljnim vzponom, nato je v nedeljo na sporedu še priredba klasičnega spomenika po Lombardiji.

102. DIRKA PO ITALIJI

13. etapa: Pinerolo-Ceresole Reale, 196 km

Predstavitev 13. etape Gira

Skupni vrstni red po 12. etapi: