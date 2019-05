Primož Roglič, zmagovalec Dirke po Romandiji 2019. Foto: EPA

29-letni Kisovčan, ki mu preizkušnja po Romandiji predstavlja zadnji test pred vrhuncem leta – Dirko po Italiji -, je imel pred zadnjo etapo v skupnem seštevku 12 sekund prednosti pred Portugalcem Ruijem Costo, tretji, Francoz David Gaudo je zaostajal za 16 sekund.

Roglič je v vožnji na čas suvereno opravil s svojimi tekmeci. Foto: EPA

Na kronometru je pokazal največ, dosegel je najboljši čas, bil je 13 sekund hitrejši od drugouvrščenega Belgijca Victorja Campenaertsa, Italijan Filippo Ganna je na tretjem mestu zaostal za 15 sekund. Costa je na 7. mestu zaostal za 37 sekund. Jan Tratnik je za Rogličevim časom zaostal za 48 sekund, etapo je sklenil na 13. mestu.

Na vrhu skupnega seštevka ima Roglič 49 sekund prednosti pred Costo, Britanec Geraint Thomas, je tretji z zaostankom minute in 12 sekund. V najboljši deseterici je končal še en Slovenec, Simon Špilak je deveti (+2:08).

Tako kot v lanski sezoni se je Roglič v Romandiji zanašal na svojo moč na vzponih in v kronometru. Lani je imel glavna tekmeca v Eganu Bernalu in Richieju Portu.

Izjemne predstave Rogliča v Romandiji

Po uvodnem prologu, kjer je zaostal le za rojakom Janom Tratnikom, je Roglič rumeno majico oblekel po prvi etapi, kjer je dobil šprint skupine favoritov. V soboto je zablestel na četrti, kraljevski etapi, ki je bila sicer skrajšana, a se je končala z desetkilometrskim vzponom prve kategorije. V zahtevnih vremenskih razmerah je pospešil dobra dva kilometra pred ciljem in bil za novo etapno zmago najmočnejši nato tudi v šprintu. Izjemno formo je nato potrdil še z zmago v kronometru.

Zelo vesel nove zmage

"Od dirke od Tirenskega do Jadranskega morja nisem dirkal, zato sem zelo vesel. To dirko (po Romandiji) obožujem, rad kolesarim tu. Pripravljen sem na Giro," je po novem vrhuncu letošnje sezone dejal Roglič in dodal: "Zelo sem vesel tretje etapne zmage. Tu gre za ekipni uspeh, celotna ekipa je bila ta teden fantastična."

Deveta skupna zmaga na etapnih dirkah

To je bila zanj deveta skupna zmaga na etapnih dirkah in peta v svetovni seriji. Lani je dobil dirki po Baskiji in Romandiji, letos je slavil v Združenih arabskih emiratih in na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja. Sicer pa je bil najboljši tudi na Dirki po Sloveniji in po Algarveju. Zdaj ga čaka vrhunec sezone, Dirka po Italiji, ki se začne v soboto z 8-kilometrskim kronometrom v Bologni, konča pa 2. junija v Veroni. Z impresivno zmago v Romandiji je svojim tekmecem poslal jasno sporočilo.

Dirka po Romandiji, 5. etapa

Kronometer, Ženeva, 16,8 km: 1. P. ROGLIČ SLO 19:58 2. V. CAMPENAERTS BEL +0:13 3. F. GANNA ITA 0:15 4. P. BEVIN NZL 0:16 5. T. MARTIN NEM isti čas 6. S. KÜNG ŠVI 0:22 7. R. COSTA POR 0:37 8. W. BARTA ZDA 0:43 9. F. GROSSCHARTNER AVT 0:44 10. G. THOMAS VB 0:46 ... 13. J. TRATNIK SLO 0:48 29. S. ŠPILAK SLO 1:08 108. L. PIBERNIK SLO 2:53