Zares se bo boj za zmago na Giru 2019 začel v četrtek, ko Rogliča in ostale favorite čaka prvi vzon 1. kategorije - Montoso (8,8 km vzpona s povprečno 9,5-odstotnim naklonom za 838 višinskih metrov). Foto: EPA

Vse razen šprinterskega festivala in ekipnega četveroboja preostalih šprinterskih asov bo velikansko presenečenje. Za veliko večino od 163 preostalih kolesarjev v karavani bo tako torek bolj dodatni dan počitka, preden se italijanski krog poda v Alpe. Po vremensko obupnem prvem tednu, ko je nenehno deževalo in so bile temperature tudi v osrednji Italiji daleč od 20 stopinj Celzija, je tokrat sonce in okoli 22 stopinj Celzija.

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Arnaud Demare (Groupama-FDJ), Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) so favoriti za zmago danes in jutri, ko bo na sporedu po profilu identična etapa, ki pa bo veliko daljša - 221 km. Med šprinterji ni več zmagovalca 3. etape Fernanda Gavirie, ki je moral odstopiti zaradi težav s kolenom. Mladi Nemec Ackermann je na Giru slavil že dvakrat in nosi ciklamno majico za najboljšega po točkah.

Valerio Conti (UAE Team Emirates) bi tako moral ubraniti rožnato majico vodilnega pred Primožem Rogličem, ki po nedeljski zmagi na kronometru v San Marinu zaseda skupno 2. mesto z občutno prednostjo pred ostalimi kapetani v boju za skupno zmago Gira.

102. DIRKA PO ITALIJI

10. etapa: Ravenna-Modena, 145 km

Predstavitev 10. etape

Skupni vrstni red po 9. etapi: