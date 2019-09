Primož Roglič bo v Harrogatu napadel svoje drugo odličje v kronometru na svetovnih prvenstvih. Vozil bo na letos osveženem kolesu, s katerim je dobil dva kronometra na Giru in edinega posamičnega na pretekli Vuelti. Foto: EPA

Zmagovalec letošnje Dirke po Španiji spada med četverico izpostavljenih kandidatov za medalje, ki naj bi se na daljavo in uro udarili za naziv najboljšega kolesarja na svetu v najbolj naporni disciplini. Angleški prireditelji 92. svetovnega prvenstva so pripravili zahtevno progo, dolgo 54 km, s čimer bo to najdaljši kronometer elite v sezoni. Od štarta v Northallertonu do cilja v Harrogatu se bodo kronometristi skupno povzpeli za točno 684 metrov. Prvi izmed 56 kolesarjev bo štartal ob 13.10, prenos na TV Slovenija 2 se bo začel ob 14.05.

Najboljši bodo štartali po 15. uri, Primož Roglič ob 15.39. Minuto in pol za njim bo štartal Belgijec Victor Campenaerts, zadnji pa bo šel na pot svetovni prvak Avstralec Rohan Dennis. Omenjena sta ob Rogliču izrazita favorita za medalje, četverico pretendentov za prva tri pa zaokrožuje belgijski čudežni deček Remco Evenepoel.

Vozilo se bo uro in 10 ali 15 minut

"Vsak dan se bolje počutim. Kako je v resnici, se bo pa videlo po kronometru v sredo," je v Yorkshiru za RTV Slovenija povedal prvi slovenski adut za medaljo na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Primož Roglič je izpustil nedeljsko mešano štafeto, da bi s tem pridobil še dodanih par dni počitka po velikem zmagoslavju na La Vuelti 2019. Po nedeljskem prihodu se je 29-letni Zasavec predvsem spoznaval s progo. "Res sem si danes podrobno ogledal kronometrsko progo. Mogoče je celo malce lažja, kakor je bilo videti sprva. A vseeno gre za težak kronometer, že zato, ker gre za 54 km. Tudi asfaltna površina ni najhitrejša. Mislim, da bo celotna dolžina kronometra kar uro in 10 ali celo 15 minut," je Roglič strnil vtise po torkovem ogledu terena.

Redko se še pelje tako dolge kronometre

V torek so imeli mlajši člani med hudim nalivom silne težave, veliko je bilo padcev in neprijetnih prizorov, ko so izgubljali nadzor v ostrih ovinkih nad že tako občutljivimi kronometrskimi kolesi. "Mi potujemo iz točke A v točko B, malce bolj v ravni črti. Vseeno je tudi v 54 kilometrih nekaj ovinkov in mostičkov ter hribčkov, se pravi bo nekaj tehničnih delov," je Roglič mnenja, da če vreme ne bo tako ekstremno, bi morali imeti člani manj tehničnih težav z vožnjo na čas.

Mogoče je celo malce lažja, kakor je bila videti sprva. A vseeno gre za težak kronometer, že zato, ker gre za 54 km. Tudi asfaltna površina ni najhitrejša. Mislim, da bo celotna dolžina kronometra kar uro in 10 ali celo 15 minut. Primož Roglič

Znotraj kolesarske karavane velja Roglič zaradi svoje premočne kronometrske zmage v Pauju, s čimer je oblekel rdečo majico in jo pripeljal vse do cilja v Madridu, za prvega favorita. Drugače je na stavnicah in tudi v kolesarskih medijih, a vseeno vedno opozorijo, da ravno Roglič lahko pokvari belgijsko veselico.

"Sploh se ne obremenjujem, da sem favorit za odličja. Za menoj je že super sezona in popolnoma nič nimam izgubiti. Gre za nov izziv. Ne vozim veliko podobnih kronometrov, zlasti ne takšne dolžine. Bomo videli, kako mi bo šlo v sredo," je v svojem značilnem slogu odgovoril zasavski orel, ki hkrati tudi ne skriva, da je bil posamični kronometer na SP-ju poudarjen kot cilj sezone že pozimi.

Roglič zaupa v svoj sistem priprave

Cilj je znan – druga medalja, če se da z nadgradnjo srebra iz Bergna 2017, ko je bil Roglič drugi za Tomom Dumoulinom, zdaj v Angliji odsotnim šampionom, s katerim si bosta drugo leto delila vlogo kapetanov pri ekipi Jumbo Visma.

"Nimam ritualov, dopoldne en trening, mogoče še enkrat po trasi in študiranje proge. Zaupam v svoj sistem, stvari, ki jih vedno počnem na dirkah," je svojo pripravo za dan dirke opisal Roglič.

Roglič in Tratnik dan pred kronometrom vadila le na trenažerjih

Recept po Tratniku: Stopnjevanje do konca

Kot v Bergnu bo ob Zasavcu nastopil še Jan Tratnik, ki bo štartal ob 14.34 in je bil pred dvema letoma na koncu izvrsten deseti. Ravno izboljšava tega mesta je cilj 29-letnega Primorca. "Vremenska napoved za sredo je suho in nekaj vetra. Bržkone kot v torek predvsem v prsi. Sam bi bil zadovoljen z izboljšavo mesta iz Bergna," je član Bahraina Meride razkril tudi vremenske obete za Yorkshire po torkovem obilnejšem deževju.

Tratnik je na prizorišču SP-ja že od petka in je v nedeljo skupaj s Slovenijo zasedel 7. mesto v kronometrski mešani štafeti. "Proga je zaradi dolžine kar težka. Tudi površina je zahtevna, zelo grob asfalt. Pogrešam kakšen valovit teren, prvih 15 km je dosti ravno, nato vzponi, tehnični deli. Za moj okus težak kronometer, znajo nastati kar velike razlike," je Tratnik opisal svoje videnje proge.

Zaradi zahtevnosti ima Tratnik pripravljen taktični načrt: "Če se preveč zaženeš, lahko plačaš ceno v drugem delu, ki je precej težji. Po ravninskem delu se začne hribovit del s kratkimi strmimi klanci. Če tam nimaš več moči, se boš na klancih ustavil. Najboljši recept bo stopnjevanje do konca."

Zaradi Pogačarjeve Vuelte prednost dobil Tratnik

Selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman je bil prvič na ogledu prog okoli Harrogata že januarja. "Poiskali smo hotel kar najbližje cestam, štartom in cilju v Harrogatu. Po prvem ogledu ti še ni vse jasno, po drugem, tretjem se pa spoprijateljiš z njo. Imamo aplikacijo, ki dobro prikaže vse podrobnosti trase, točno kaže, kje si. V program lahko vneseš svoje opombe, kje je slabša cesta, kjer je nevaren ovink. 54 km je dolgih in težko si je na pamet zapomniti prav vse ovinke," je pripravo strokovnega štaba opisal Hauptman.

Med dvojico Slovencev na kronometru sicer ni državnega prvaka Tadeja Pogačarja. "Po Tour de France sem govoril s Tratnikom in Pogačarjem ter smo se strinjali. Jan je po Franciji vozil še Dirko po Poljski in se je nato lahko osredotočil samo na kronometer. Medtem je Tadej šel na Dirko po Španiji, in to pri 20 letih," je Hauptman, ki je pri UAE Emirates tudi eden izmed Pogačarjevih nadrejenih, pojasnil skupno odločitev o izboru Tratnika pred Pogačarjem.

Svojeglavi Rohan Dennis se je po nenadnem sestopu s kolesa dan pred kronometrom na Touru zavil v medijski molk. Pred dvema tednoma se je znova javil in zatrdil, da gre resno po obrambo mavrične majice. O opremi in spornem kolesu ni želel govoriti, a ker gre za SP, mu je lahko avstralska zveza priskrbela lastno kolo – po vsem sodeč, kar lanski zmagovalni črni stroj BMC-ja. Foto: EPA

Branilec naslova: V najslabšem primeru vsaj na odru

Naslov iz Innsbrucka brani Rohan Dennis, ki ima za seboj burne tedne in negotovo prihodnost, zato potrebuje dober izid. Sredi letošnje Dirke po Franciji je Avstralec na predvečer kronometra v Pauju stopil s kolesa in odstopil. Pri Bahrainu Meridi sprva sploh niso vedeli, kaj se je zgodilo, tudi Gorazd Štangelj ni razkril vzroka. V pelotonu se je šušljajo, da je vzrok ekipno kronometrsko kolo. Zdaj v Harrogatu bo sicer precej svojeglavi Avstralec nastopil z neoznačenim kolesom in opremo, ki mu priskrbi nacionalna zveza.

Očividci so prepričani, da gre za lansko kronometrsko kolo znamke BMC, s katerim je Dennis v Avstriji prepričljivo slavil, sočasno pa je bil član ekipe BMC Racing, katere posebnost in adut je bila ravno vožnja na čas. "Moja pričakovanja so, da se pokažem in spet zmagam. Mislim, da bom v najslabšem primeru znova vsaj na zmagovalnem odru," je izredno samozavesten Dennis, ki dodaja: "Če bo vse šlo gladko in bom pokazal vse svoje moči, potem ne vidim razloga, da ne bi zmagal." O opremi je bilo veliko vprašanj, a je vse zavrnil z istim odgovorom: "Gre za opremo kolesarske zveze."

Kronometer se bo začel v severnem Yorkshiru in se po 54 km in 684 višinskih metrih zaključil v Harrogatu, kjer je cilj vseh dirk v okviru letošnjega svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Campeanarts vidi vsaj dva Belgijca pri medaljah

Ob Slovencu in Avstralcu ter odpovedi prvega domačega aduta Gerainta Thomasa so Belgijci še bolj polni samozavesti, saj imajo kar dva velika favorita in še tretjega aduta. Novi svetovni rekorder v vožnji na eno uro Victor Campenaerts ne izključuje celo trojne belgijske (flamske) zmage.

"Izredno visoko cenim Rogliča in Evenepoel se je razvil v vrhunskega kolesarja na vseh področjih. Vendar mislim, da spadam na oder. Zakaj ne dva ali celo trije Belgijci? Proga ne bi mogla biti bolj pisana na kožo Yvesa Lampaerta, ki je v vrhunski formi. Zelo mi je všeč proga, zabavno bo tudi za navijače. Upam, da bom vsaj tako dober kot lani," je prepričan 28-letni Campenaerts, ki je bil v Innsbrucku tretji, za Tomom Dumoulinom.

Evenepoel: Še v boljši formi kot avgusta

Okoli 19-letnega Belgijca vlada zadnje tedne nepopisna evforija, v Flandriji razpravljajo o vsakem njegovem koraku. Po izredni zmagi na baskovski klasiki v San Sebastianu in premočni zmagi v kronometru na evropskem prvenstvu, oboje v avgustu, zanj ni videti meja.

"Pripravljen sem in proga mi kar dobro ustreza. Sem motiviran in moja forma je še boljša kot prejšnji mesec, tako da bom dal vse od sebe," je bil na belgijski novinarski konferenci vase prepričan Remco Evenepoel. A v Alkmaarju je bil kronometer povsem ravninski, dolg pa samo 22 km.

Predolg kronometer za 19-letnika?

"Res bo najdaljši kronometer v karieri, mogoče celo v celotni, saj slišim, da je 54 km za kronometer res nekaj posebnega. A nikoli ni prezgodaj," je Evenepoel zavrnil vprašanje, če ni pri 19 letih vseeno premlad za spopad z desetletje starejšimi specialisti za kronometer. Tudi Martin Hvastija je v MMC-jevem intervjuju podvomil, ali lahko belgijski najstnik res uresniči napovedi in že takoj osvoji medaljo, mogoče celo mavrično majico, a dejstvo je, da spada med izpostavljene štiri pretedente.

"Da si favorit, ni vse, treba je to potrditi na dirki. Lepo je slišati, da si prvi favorit, a je to le svetovno prvenstvo. Tukaj je preveč odličnih kolesarjev, da bi se dalo kar vnaprej napovedovati razplet," je stališče selektorja Hauptmana, ki nikoli ne napoveduje razpleta kolesarskih dirk, četudi ima z Rogličem močnega aduta za medaljo.

Profil kronometra za SP 2019, kjer bosta na tretjinah dve uradni merjenji vmesnega časa. Prvih 15 km je ravninskih, nato se začnejo številni neenakomerni vzponi in pusti, na koncu pa je tudi več zahtevnejših ovinkov. Foto: EPA

Jaka Primožič 49. med mlajšimi člani

Na svetovnem prvenstvu sta bili v torek na sporedu dve končni odločitvi. Kronometer mlajših članov je pripadel Dancu Mikkelu Bjergu. Edini slovenski predstavnik Jaka Primožič je bil 49. med 59 nastopajočimi. V ženski konkurenci pa je slavila Američanka Chloe Dygert. Slovenk ni bilo na štartu.