Nejc Barič je ena izmed štirih okrepitev Kopra Primorske pred novo sezono. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

“Izjemno smo zadovoljni, da nem je naši zasedbi uspelo dodati Nejca Bariča, enega najobetavnejših mladih košarkarjev v Sloveniji. Srečni smo lahko, da je v Primorski prepoznal okolje, ki mu bo lahko pomagalo pri njegovem napredku, obenem pa bo on s svojim znanjem pomagal ekipi. Na mestu organizatorja igre se bo pridružil vrstniku Žanu Marku Šišku. V novi sezoni bo tako par organizatorjev igre Primorske mlad, a lahko rečem, da tudi že kar izkušen,” je na začetku julija dejal koprski trener Jurica Golemac.

Po lanski izjemno uspešni sezoni, ki so jo tigri kronali s prvim naslovom državnega prvaka in prebojem v Ligo ABA, sta moštvo zapustila dva organizatorja igre, izkušena Američan Corin Henry in Daniel Vujasinović. Namesto njiju je na Obalo prišel 183 centimetrov visoki Barič, ki se je uveljavil v dresu Zlatoroga. "Res je prestop k državnemu prvaku kar velik preskok. Komaj sem čakal, da spoznam soigralce in začnemo delati. Pred nami so zahtevne priprave, cilji pa morajo biti isti kot lani, torej zelo visoki. Mislim, da je to edina pot do uspeha, ki ga tudi v tej sezoni pričakujemo," je prepričan novi član Kopra Primorske.

S Šiškom sodelovala v reprezentančnih selekcijah

Medtem ko imajo slovenski prvaki, ki se pripravljajo na debi med jadransko elito, dobro zapolnjeno zasedbo na vseh položajih z izkušenimi igralci, pa sta torej na položaju ena dva mlada slovenska košarkarja. Golemca pomanjkanje izkušenj "playev" ne skrbi, poudarja, da je Žan Mark Šiško že lani nosil glavno breme v moštvu, za Bariča pa je dodal, da se zaveda, da potrebuje nekaj časa, da se privadi, a tudi od njega pričakuje veliko.

V lanski sezoni državnega prvenstva je v povprečju dosegal 15,9 točke, 3,1 skoka in 5,2 podaje na tekmo. Foto: www.alesfevzer.com

"Želja je, da se razvijem v boljšega igralca, kot sem, sicer pa pričakujem, da bomo s pravo energijo ustvarili dobro kemijo tako v garderobi kot na parketu in zunaj njega. Pričakujem pa seveda tudi lovorike," je povedal Barič. Odločitev, da po preteku pogodbe z Zlatorogom podpiše za Primorsko, kot pravi, ni bila težka: "Primorska je lani pobrala vse lovorike. Prepričalo me je tudi to, da se dobro dela z mladimi, dokaz je Šiško. To je tisto, kar potrebujem. Imel sem tudi nekaj drugih ponudb, a nič konkretnega, tako da sem se hitro odločil za Koper."

Mlajši brat kapetanke slovenske reprezentance Nike Barič si bo torej minute delil s Šiškom, ki je zablestel v lanski sezoni: "Z Žanom sva sodelovala že v mlajših selekcijah reprezentance in se res dobro poznava. Drug drugemu bova motivacija, in verjamem, da bo to dobro za ekipo." Šiško je bil najboljši podajalec tako Lige ABA 2 kot tudi državnega prvenstva, v katerem je bil Barič med najučinkovitejšimi posamezniki. Bil je peti podajalec in četrti strelec slovenske lige.

Igra Zlatoroga se je povsem vrtela okoli Bariča

"V Laškem sem imel veliko minutažo. Pozna se, da v klubu zmanjkuje sredstev in zato sem mogoče tudi bil edini na tem položaju in posledično imel takšno vlogo," je dejal Trboveljčan, ki je res dobil veliko priložnosti, predvsem pa jo je pod vodstvom nekdanjega pomočnika Božidarja Maljkovića in Jureta Zdovca v slovenski izbrani vrsti Chrisa Thomasa tudi odlično izkoristil: "Chris je res pozitivna osebnost in sodelovanje z njim je bilo odlično. Zaupal mi je in mi dal kreacijo igre v svoje roke. To mi je pomagalo, da sem postal boljši igralec, zato sem tudi prišel v Primorsko in do možnosti, da se še bolj dokažem."

Selitev v Koper je velik korak naprej v karieri. Zdaj ima priložnost, da se dokaže na višji ravni, kjer se mu odpirajo nadaljnja vrata, in potrdi svojo kakovost. Glede na igre, ki jih je kazal v Laškem, bi bil lahko v prihodnosti zanimiv tudi za člansko reprezentanco: "Klub, kot je Primorska, je lepa odskočna deska za marsikaj – za odhod v tujino, močnejši klub in tudi reprezentanci. Moja naloga je, da trdo delam na treningih, si pridobim minutažo, ki jo potem moram čim bolje izkoristiti in dokazati svoje znanje."