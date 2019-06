Nejc Barič bo v kratkem podpisal pogodbo s Primorsko. Foto: www.alesfevzer.com

Po naših zanesljivih informacijah bo ob 22-letnemu Šišku v novi sezoni za organizacijo igre koprskega kluba skrbel tudi njegov vrstnik Barič, ki je v zadnjih letih zelo dobro igral za Zlatorog. Trboveljčan je v minuli sezoni v povprečju dosegal 15,9 točke in 5,2 podaje na tekmo in je bil med najboljšimi posamezniki Lige Nova KBM. Primorska se je pred novo sezono že okrepila z Žigom Dimcem in Stephenom Holtom.



Še naprej bo podaljšana roka Jurice Golemca na parketu tudi Šiško, ki ima za sabo imenitno sezono. Igra Primorske, ki je osvojila kar štiri lovorike, se je vrtel okoli mladega Ljubljančana, ki je bil najboljši podajalec tako državnega prvenstva kot Lige ABA 2. V novi sezoni bodo tigri ob debiju med jadransko elito tako nastopili z najobetavnejšo navezo organizatorjev igre v Sloveniji. Sicer se je za Šiška ogrelo kar nekaj klubov, toda mladeniča, kot pravijo naši viri, ponudbe – med drugim tudi Cedevite Olimpije – niso zanimale, saj je želel ostati na Obali.



Zato pa je, kot poroča Sportando, tik pred prihodom v Stožice eden izmed junakov EuroBasketa 2017, Aleksej Nikolić. 24-letni reprezentančni organizator igre ima za sabo uspešno sezono pri Partizanu. V Ligi ABA je bilo njegovo povprečje v 20 minutah v črno-belem dresu dobrih šest točk na srečanje, v Evropskem pokalu pa jih je dajal po osem. Pred prihodom v Beograd je bil član Bamberga. Na seznamu želja Cedevite Olimpije je še nekaj zvenečih slovenskih imen.