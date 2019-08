Tigri bodo v novi sezoni nastopali v Ligi ABA, državnem prvenstvu in pokalu. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

Klub, ki bo zdaj nastopal pod novim imenom Koper Primorska – Sixt ostaja glavni sponzor, vendar pa ne bo več v imenu kluba –, je zadržal ključne može izjemno uspešne lanske sezone, ki jo je kronal s kar štirimi lovorikami. Začel je z osvojenim superpokalom, nato je ubranil pokalno lovoriko, si s slavjem v Ligi ABA 2 zagotovil vstopnico za jadransko elito, na koncu pa je piko na i postavil še s prvim naslovom državnega prvaka.

Po treh letih sodelovanja pod znamko Primorska sta pred kratkim do tedaj formalno ločeni društvi KK Lastovka, ki je omogočala nastopanje članske zasedbe med prvoligaši, in ŠD Koš Koper, v sklopu katerega je deloval mladinski pogon, pod novim imenom KK Koper Primorska tudi uradno stopila na skupno pot.

"Med premorom smo se dobro odpočili, ekipi pa v tem času dodali nekaj novincev. Lahko rečem, da smo že pred prvimi treningi v dobri telesni pripravljenosti. Vsi seveda komaj čakamo, da pripravljalno obdobje mine in da začnemo nastopati v tekmovanjih. Moštvo za novo sezono smo začeli sestavljati že aprila, ko smo si zagotovili mesto v prvi Ligi ABA. Zelo sem zadovoljen z novinci, saj so karakterno in intelektualno odlični fantje. Prepričan sem, da ne bodo imeli veliko težav z vključitvijo v moštvo, ki je v veliki meri ostalo enako tistemu iz pretekle sezone," je na začetku priprav dejal trener Jurica Golemac, ki je s strokovnim štabom igralsko zasedbo zbral v Bonifiki.

Štirje novi obrazi med tigri

"Nestrpno smo čakali začetek priprav. V startu nas čaka najtežji del, a v Areno Bonifika smo prišli dobro pripravljeni, saj smo po programu našega trenerja za telesno pripravo individualno trenirali tudi med počitnicami. čaka nas zanimiva in težka sezona. Komaj že čakamo prve tekme," je dejal kapetan moštva Alen Hodžić.

Na prvem treningu so bili zbrani vsi košarkarji z izjemo Lancea Harrisa, ki se bo ekipi pridružil konec tedna. V dvorani so prvič vadili tudi štirje novi obrazi – Nejc Barič, Stehpen Holt, Aleksandar Lazić in Žiga Dimec. Novinci v koprskem moštvu so na Primorsko prispeli že v sredo. Prve dni so izkoristili za adaptacijo in spoznavanje s svojim novim domom, Areno Bonifika, ki jo je v pretekli sezoni tekmecem uspelo osvojiti le enkrat.

Prvi preizkus proti Himkiju

S članskim moštvom bodo trenirali tudi trije perspektivni košarkarji iz mlajših klubskih selekcij. Golemac je v svojo ekipo povabil Urbana Hrovata, Roka Nemaniča in Sašo Cianija. Slednja sta to poletje nosila drese slovenskih mlajših reprezentanc. Nemanič je s selekcijo do 18 let na evropskem prvenstvu osvojil bron, Ciani pa je bil na prvenstvu stare celine do 16 let statistično najkoristnejši posameznik, najboljši skakalec in tretji bloker.

Tigri bodo skorajda celotne priprave oddelali v domačem Kopru. Odigrali bodo pet pripravljalnih tekem, že čez deset dni se bodo v Kranjski Gori pomerili s slovitim nasprotnikom, ruskim Himkijem, ki igra v Evroligi. Za konec se bodo srečali še z italijanskim prvakom Venezio, kjer igra Gašper Vidmar, in na domačem parketu s Trstom.