Jurica Golemac je lani Primorsko popeljal do naslova državnega prvaka, zmage v Ligi ABA 2, pokala in superpokala. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

Hrvaški strokovnjak, ki pa je kot naturalizirani košarkar oblekel dres slovenske reprezentance, je po lanski sanjski sezoni tigre pred novimi izzivi v ponedeljek zbral v Bonifiki. Ekipa, ki je lani slavila v vseh tekmovanjih, v katerih je nastopila, velikih sprememb ni doživela. Koprčanom je uspelo ohraniti vse ključne može iz lanske zasedbe, temu pa so dodali štiri nova imena, ki so dejansko le še nadgradila že tako kakovostno moštvo. Tako so največje spremembe na Obali ime kluba, nov opremljevalec in nekaj rošad v pisarnah.

Že pred lansko sezono so le okrepili moštvo, ki je temelje imelo že postavljene. Tudi tokrat so se prenove oziroma bolje rečeno izboljšave zasedbe lotili načrtno in premišljeno. "Mislim, da smo se praktično marca, ko smo si izborili Ligo ABA, začeli pripravljati na novo sezono. Zelo sem zadovoljen z igralci, ki smo jih pripeljali. Prepričan sem, da ne bodo imeli velikih težav z vklopitvijo v naše moštvo, jedro pa je tako ali tako skupaj že od lani. Da nam ga je uspelo ohraniti, je zelo pomembno. V klubu želimo imeti neko kontinuiteto dela, tako v organizacijskem delu kot na igrišču. Prepričan sem, da je to edina prava pot. Odkar sem prišel sem, je bil cilj, da vsako sezono menjamo čim manj igralcev, upam, da naslednje leto zamenjamo le enega ali dva," je povedal Golemac.

Na začetku Zvezda, Partizan, Budućnost ...

Lani so tigri prvič postali državni prvaki, največji dosežek pa je brez dvoma zmaga v drugi jadranski ligi, saj jim je zagotovila vstopnico za Ligo ABA. Elitno regionalno tekmovanje se bo tako prvič igralo na Obali, kar je za klub, ki v takšni organizaciji vstopa šele v četrto sezono delovanja, velika stvar: "Kar nekaj naših igralcev je že igralo Ligo ABA. Ne vem, kako bo s tem preskokom sicer, ampak kdor se česa boji, ni za šport. Mi se ne bojimo ničesar, moramo pa imeti to neko pozitivno nervozo. Mislim, da imamo dobro sestavljeno ekipo in lahko po kakovosti, fizično in mentalno tekmujemo z vsemi. Denar vpliva, a na koncu je glavno, kar se dogaja na igrišču."

Ob petih pripravljalnih tekmah – med drugimi se bodo pomerili tudi z evroligaškim Himkijem – bodo Primorci sezono uradno začeli na superpokalu proti Hopsom v Podčetrtku, zatem pa jih čaka še superpokalni turnir Lige ABA, kjer bo njihov četrtfinalni nasprotnik evroligaška Crvena zvezda, ki bo branila jadransko lovoriko. S slovito zasedbo iz Beograda se bodo pomerili tudi v uvodu v Ligo ABA, ki bo peklenski, saj jih zatem čakajo še drugi velikan iz srbske prestolnice, Partizan, nato pa oba črnogorska kluba, Budućnost in Mornar, ki imata tudi zelo visoke ambicije.

Žan Mark Šiško se je izkazal v lanski sezoni, ko je izvrstno vodil igro tigrov. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

"Vsi so me klicali, kakšen je naš začetek, a takšen je pač žreb. Morda pa sploh ni slabo, da je na začetku tako, da se poskušaš stepsti in vidiš, kje si. To bodo edine tekme, kjer ne bomo imeli nekega velikega rezultatskega pritiska," je ob tem dejal Golemac in dodal: "Liga ABA je na papirju videti zelo močna. Mislim, da klubi še nikoli niso vložili toliko denarja kot zdaj. Toda vsako leto je vse lepo videti poleti in vsi veliko govorijo. Vsi pripeljejo igralce, ki imajo neka imena, ampak potem do novembra ali decembra se bo zgodilo marsikaj. Mi hočemo biti stabilni, brez nekih zvezdnikov in bomb."

Dva mlada organizatorja igre

Med okrepitvami je najizkušenejši Američan Stephen Holt, ki bo zagotovo eden izmed udarnih adutov v napadu, z evropskim prvakom Žigo Dimcem so dobili težkega centra, ki ga pred tem niso imeli v ekipi, mesto drugega organizatorja igre bo zasedel mladi Nejc Barič, iz Olimpije pa je prišel krilni košarkar Aleksandar Lazić. "Pripeljali smo takšne igralce, ki so prinesli v ekipo, kar nam je do zdaj manjkalo. Z Dimcem smo dobili moč pod obročem, z Lazićem izredno energijo in atletske sposobnosti, kakršnih do zdaj nismo imeli, z Baričem odlično mlado "meso", željno dokazovanja in zelo talentirano, Holt pa je "ekstra" igralec, ki smo ga opazovali že šest mesecev. Prepričan sem, da smo zadeli," je o novih igralcih povedal Golemac, ki ni izključil, da se bo ekipi priključil še kdo: "O tem trenutno ne razmišljamo, a imamo v proračunu še nekaj prostora, če pride do kakšnih težav ali vidimo, da nam nekaj manjka. Potem bomo še koga pripeljali."

Od lani so ekipo poleg Glasa zapustili še Tadej Ferme, Corin Henry, Nejc Zupan, Daniel Vujasinović in Jakob Čebašek. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

Koprski trener je lani igro osnoval okoli Žana Marka Šiška. 22-letnemu Ljubljančanu je v roke dal vajeti primorske igre, mladenič pa je priložnost izvrstno unovčil. Zdaj bo ob njem za kreacijo igre skrbel še njegov vrstnik Barič, Trboveljčan, ki je prišel iz Zlatoroga. Čeprav sta oba 'playa' torej še zelo mlada in neizkušena, pa se Golemac za uspešno zgodbo na položaju enke ne boji: "Cilj je bil, da pripeljemo čim več mladih in potentnih slovenskih igralcev. Zdaj imamo Šiška in Bariča. Hoteli smo še nekaj, pa nam ni uspelo. Veselim se njihove energije in želje po dokazovanju. Šiško je lani igral več kot 30 minut v ekipi, ki je dobila vse trofeje. Kako mu potem ne bi zaupal? Tu sploh ni dvoma. Seveda bo Barič potreboval nekaj časa. Ko prideš na višjo raven, vedno potrebuješ nekaj časa na prilagoditev na nove treninge, pritisk …"

Pri Glasu so naredili napako

Je pa lani Koper zapustil eden najobetavnejših slovenskih košarkarjev, tudi že občasni reprezentant, Gregor Glas, ki pogodbe, ko je dopolnil 18 let, s klubom ni podaljšal in bo kariero skoraj zagotovo nadaljeval pri beograjskem Dynamicu, ki je sicer znan po dobrem delu z mladimi. "Seveda mi je žal, da je Glas šel. Nekje smo naredili napako. Zelo mi je žal, ker smo se zelo trudili z njim. Pripravljeni smo se mu bili podrediti, a se je odločil drugače. Želim mu vso srečo in da mu uspe. Nekje smo naredili napako, kot sem rekel. Pogovarjali smo se o tem in naredili bomo vse, da z drugimi mladinci ne bo tako," je razložil Golemac.

Lani je na koncu sezone v finalu državnega prvenstva Golemac premagal Petrol Olimpijo, ki jo je vodil njegov nekdanji soigralec in trener Jure Zdovc, zdaj pa na trenerskem mestu Cedevite Olimpije, ki je v Ljubljani začela pisati novo zgodbo, sedi njegov zelo dober prijatelj in nekdanji sodelavec, s katerim sta skupaj, ko sta vodila Cibono, osvojila Ligo ABA, Slaven Rimac. "S Slavenom sva seveda ves čas v stiku. Sva več kot le prijatelja in imava 25-letno skupno zgodovino. Zdaj sva na nasprotnih straneh in do tekme bo najin odnos super, na tekmi pa bo druga zgodba (smeh, op. a.)," je za konec povedal Golemac, glede nove zgodbe zmajev pa pristavil: "Normalno, da vsi spremljamo, kaj se v košarki dogaja. Seveda sem bil malce presenečen, da se je to zgodilo. Mislim, da to ni slabo za slovensko košarko, a mi gledamo predvsem nase. Tako kot smo tudi lani. Veliko se govori o nas, Olimpiji in Krki … Nobenega se nismo nikoli bali in samo komaj čakamo, da se začne, na igrišču pa se bo dokazalo, kdo je boljši."