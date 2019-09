Marko Simonović je prispeval 13 točk k zmagi Cedevite Olimpije. Foto: Cibona/Željko Baksaj

Ljubljančani so bili prepričljivo boljši. Vodili so od prve do zadnje minute, vprašanje zmagovalca pa so rešili v tretji četrtini, ki so jo dobili z 28:15.

Kar šest igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestno število točk. Po 15 sta jih dosegla organizator igre Ryan Jamar Boatright (za tri 4/6) in 207 centimetrov visoki Andrija Stipanović, 14 sta jih zbrala Codi Miller-McIntyre in Jaka Blažič (šest skokov).

Košarkarji Kopra Primorske so prekinili niz triindvajsetih zmag, ki so ga začeli 7. marca in ki jih je v prejšnji sezoni pripeljal do naslova v Ligi Aba 2 in državnem prvenstvu.

Koprčani so bili prvih petindvajset minut tako rekoč ves čas v vodstvu, v 28. minuti so še imeli prednost 60:57, v zadnjih desetih minutah pa so bili gostje prepričljivo boljši in se zasluženo uvrstili v finale.

Najboljši strelec pri Kopru Primorski je bil Stephen Holt s 17 točkami (13 v prvem polčasu), Marko Jagodić Kuridža jih je dosegel 16.

LIGA ABA

SUPERPOKAL, Zagreb

Polfinale

PARTIZAN - Koper Primorska

91:77 (19:22, 24:26, 23:14, 25:15)

Thomas 19, Gordić 14, Birčević in Mosley po 12, Zagorac 11; Holz 17,

Jagodić Kuridža 16, Čakarun in Šiško po 12.

Budućnost - CEDEVITA OLIMPIJA

75:103 (20:26, 26:24, 15:28, 14:25)

Cobbs 17, Martin 1, Meiers 10, Ilić 9; Boatright in Stipanović po 15, Blažič in Miller-McLntyre po 14, Simonović 13, Murić 10.

Finale bo v nedeljo ob 20.00.