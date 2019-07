Marko Simonović je zadnja leta stalni član srbske reprezentance, ki jo vodi Saša Đorđević. Foto: Reuters

203 centimetre visok košarkar je člansko kariero začel v Smederevu, nato pa nanizal nekaj sezon v moštvih, ki so nastopala zgolj v srbskem državnem prvenstvu, kot so Lavovi iz Beograda ter Egronom iz Niša. V sezoni 2006/07 ga je pot prvič zanesla v tujino, kjer je zaigral za belgijski Oostende, nato pa se je še v isti sezoni vrnil v domovino in oblekel dres Hemofarma. Leta 2008 se je preselil k podgoriški Budućnosti, za katero je nastopal tri sezone. Sezono 2011/12 je preživel pri berlinski Albi, nato pa je sledila selitev v Crveno zvezdo.

S podpisom Marka Simonovića smo dobili zelo izkušenega igralca. Poleg njegove igralske kakovosti je treba poudariti, da bo imel na svoje soigralce velik vpliv kot soigralec, ki lahko pomaga tudi v garderobi. Iskali smo točno takega igralca in zelo sem vesel, da smo se z njim dogovorili za sodelovanje. Za seboj ima kariero z veliko uspehi in menim, da nam bo pomagal doseči naše želene rezultate. Slaven Rimac, trener Cedevite Olimpije

Za rdeče-bele je igral med letoma 2012 in 2014 ter 2015 in 2017. Vmes se je preizkusil še pri francoskem Pau Orthezu. Z Beograjčani je dvakrat osvojil Ligo ABA, v zadnji sezoni pri Zvezdi pa je bil izbran v najboljšo peterko jadranskega tekmovanja. V preteklih dveh sezonah je branil barve ruskega Zenita, za katerega je v sezoni 2018/19 v Evropskem pokalu v povprečju dosegal šest točk in 2,6 skoka. Svoj pečat je pustil tudi v srbski reprezentanci, s katero je leta 2014 na svetovnem prvenstvu v Španiji postal svetovni podprvak, leta 2016 na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v Braziliji pa tudi olimpijski podprvak.

S klubom imajo skladne ambicije

"Občutki ob podpisu pogodbe so sijajni, saj Ljubljano dobro poznam, ker sem tam pogosto igral. Cedevita Olimpija je velik projekt z velikimi ambicijami. Naše ambicije so skladne, in to me veseli. S športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem sva bila v dobri komunikaciji in zlahka sva se dogovorila o vsem na obojestransko zadovoljstvo," je Simonović povedal po prihodu v Ljubljano.

"Naša ekipa počasi dobiva končno podobo in veseli nas, da se nam je pridružil Marko Simonović, izkušen srbski košarkar, ki je v svoji karieri dvakrat že osvojil naslov prvaka Lige ABA, izkušnje pa ima tudi z igranjem v Evroligi. Simonović bo s svojimi izkušnjami z igranjem na najvišji ravni zagotovo v veliko pomoč vsem soigralcem. Že samo dejstvo, da se trenutno mudi na pripravah srbske članske reprezentance na svetovno prvenstvo, pove dovolj o tem, za kako kakovostnega košarkarja gre," je dodal športni direktor zmajev Sani Bečirović.