Za Jako Blažičem je sezona v dresu Barcelone. Foto: EPA

Kot piše košarkarski portal Sportando, naj bi 29-letni Blejec z zmaji v kratkem podpisal dvoletno pogodbo. Za zdaj imajo v stoženskem klubu, ki je nastal s spojitvijo Petrola Olimpije in Cedevite, štiri košarkarje. V naslednji sezoni bosta v Stožicah igrala Filip Krušlin in Andrija Stipanović, ki sta bila do zdaj člana zagrebškega kluba in sta na strani Evropskega pokala zapisana v postavi Cedevite Olimpije, slovenski okrepitvi pa sta Edo Murić, ki je prav tako nazadnje nosil dres Cedevite, in Martin Krampelj, ki prihaja s šolanja v ZDA.

Vodstvo novega kluba na čelu s trenerjem Slavenom Rimcem je poudarilo, da bo ogrodje moštva slovensko. Kot sta dejala prva moža Cedevite Olimpije Emil Tedeschi in Tomaž Berločnik pogovori potekajo z nekaterimi kakovostnimi košarkarji in, kot kaže, naj bi bil Blažič naslednja odmevna pridobitev zmajev. Na seznamu želja je po naših informacijah tudi Zoran Dragić, blizu Stožic pa naj bi bil ameriški organizator igre Kiefer Sykes, ki je v zadnji sezoni navduševal pri Avellinu.

Stožice so bile zadnja postaja Blažiča pred odhodom v tujino. Košarkar, ki je prek Radovljice, Triglava in Slovana prišel k Olimpiji, je bil nato član Crvene zvezde, Baskonie, Andorre in Barcelone, za katero je v povprečju v zadnji sezoni dosegal dobrih pet točk na tekmo. 196 centimetrov visoki košarkar, ki igra na položajih dve in tri, je bil tudi pomemben člen slovenske reprezentance na zadnjem EuroBasketu, ko je osvojila naslov.

Joventut v Stožice z Omićem in Zisisom

Cedevita Olimpija je v petek dobila nasprotnike v skupinskem delu Evropskega pokala. V Ljubljano se bo z Joventutom vrnil tudi Alen Omić, klub iz Badalone pa je medtem pripeljal odmevno okrepitev. V Katalonijo se seli Nikos Zisis. Izkušeni 35-letni grški organizator igre je podpisal dvoletno pogodbo. Nazadnje je bil član AEK-a, v bogati karieri pa je igral še za Benetton, CSKA, Sieno, Bilbao, Unics in Fenerbahče. Z grško reprezentanco je postal evropski prvak in svetovni podprvak.