Novi trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac je razkril, da se v zadnjih dneh pogovori z igralci razvijajo v pravo smer. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarje Cedevite Olimpije bo v prihajajoči sezoni s klopi vodil hrvaški strokovnjak Slaven Rimac, ki se je v zadnjih dneh mudil v Združenih državah Amerike na Poletni Ligi NBA.

Po petkovem žrebu skupin za novo tekmovalno sezono Evropskega pokala je Rimac strnil svoje misli.

Cedevita Olimpija dobila nasprotnike v Evropskem pokalu Petkov žreb skupin za novo sezono Evropskega pokala je Cedeviti Olimpiji prinesel boje v skupini C, njeni tekmeci pa bodo Darušakafa, Unics Kazan, Brescia, Joventut in Nanterre 92. Evropsko sezono bodo ljubljanski Zmaji v sredo, 2. oktobra, v Stožicah odprli proti turški Darušafaki, ki je minulo sezono sodelovala v Evroligi, sezono poprej pa osvojila naslov prvaka Evropskega pokala. Več tukaj.

Moramo razumeti, da se s sestavo ekipe še vedno ukvarjamo, saj smo bili do zdaj v glavnem osredotočeni na prekinitev pogodb z nekaterimi igralci. Naša želja je mešanica domačih in tujih košarkarjev. Nekateri košarkarji, ki jih želimo pripeljati v Ljubljano, imajo na mizi več ponudb, zato je razumljivo, da se še niso odločili, kje bodo nadaljevali svojo kariero. Pri nekaterih zadevah malenkost zaostajamo za predvideno časovnico, ampak to je razumljivo, saj ekipo sestavljamo praktično na novo. Slaven Rimac

Ni lahkih skupin v Evropskem pokalu

"V Evropskem pokalu ni lahkih skupin. Seznami igralcev posameznih ekip še niso popolnoma znani, moštva se še vedno sestavljajo, zato je težko povedati, ali je za nami žreb, ki nam je prinesel težko ali lažjo skupino. Ne nazadnje tudi sestava naše ekipe še ni zaključena," je po žrebu povedal Rimac. Njegove misli so že švignile proti tekmecem Cedevite Olimpije v skupini C: "Unics Kazan, s katerim se je Cedevita minulo sezono pomerila v Evropskem pokalu, je bil zelo dober že v prejšnji sezoni in ruska ekipa znova sestavlja moštvo s kakovostnimi igralci. Tudi preostale ekipe v skupini C bodo zagotovo še dodale nekatere igralce in šele takrat, ko bo sestava igralskih kadrov vseh ekip zaključena, bomo videli, kako močne tekmece bomo imeli v rednem delu Evropskega pokala. Nedvomno bomo v tej sezoni priča vsaj petim vrhunskim tekmam v Stožicah na evropskem prizorišču, naši navijači pa bodo lahko uživali v vrhunski košarki."

Jedro moštva morajo biti slovenski košarkarji

Trenutno lahko na seznamu igralcev Cedevite Olimpije najdemo osem igralcev, ki so v minuli sezoni nosili dres Petrol Olimpije in imajo še vedno veljavno pogodbo. Iz Cedevite sta prišla Filip Krušlin in Andrija Stipanović, v Zagrebu je minulo sezono igral tudi Edo Murić, ki je pred dnevi podpisal pogodbo s Cedevito Olimpijo, novinec v moštvu pa je Martin Krampelj, ki se je štiri sezone kalil v ameriški študentski Ligi NCAA. "Moramo razumeti, da se s sestavo ekipe še vedno ukvarjamo, saj smo bili do zdaj osredotočeni predvsem na prekinitev pogodb z nekaterimi igralci. Naša želja je mešanica domačih in tujih košarkarjev. Nekateri košarkarji, ki jih želimo pripeljati v Ljubljano, imajo na mizi več ponudb, zato je razumljivo, da se še niso odločili, kje bodo nadaljevali svojo kariero. Pri nekaterih zadevah malenkost zaostajamo za predvideno časovnico, ampak to je razumljivo, saj ekipo sestavljamo praktično na novo," je trenutno stanje pri sestavljanju moštva opisal Rimac.

V ponedeljek bodo košarkarji Cedevite Olimpije izvedeli tudi razpored tekem za novo tekmovalno sezono Lige ABA. Foto: MMC RTV SLO/Tilen Jamnik

Dodal je: "Jedro moštva morajo sestavljati slovenski košarkarji. V zadnjih dneh se pogovori z igralci odvijajo v pravo smer, toda dokler niso dogovori dokončno sklenjeni, ne moremo nič zagotovo trditi. V minuli sezoni sem že sodeloval z Edom, Andrijo in Filipom, iščemo pa igralce, ki se bodo dobro vklopili v ekipo in sprejeli našo košarkarsko filozofijo. Pričakujem, da bomo v naslednjih dneh pripeljali še kakšnega slovenskega košarkarja, prav tako pa opazujemo tudi tuje igralce, s katerimi že potekajo pogovori."

Unics Kazan, s katerim se je Cedevita minulo sezono pomerila v Evropskem pokalu, je bil zelo dober že v prejšnji sezoni in ruska ekipa znova sestavlja moštvo s kakovostnimi igralci. Tudi preostale ekipe v skupini C bodo zagotovo še dodale nekatere igralce in šele, ko bo sestava igralskih kadrov vseh ekip zaključena, bomo videli, kako močne tekmece bomo imeli v rednem delu Evropskega pokala. Nedvomno bomo v tej sezoni priča vsaj petim vrhunskim tekmam v Stožicah na evropskem prizorišču, naši navijači pa bodo lahko uživali v vrhunski košarki. Slaven Rimac

Onkraj luže veliko igralcev

V zadnjih dneh se je Rimac mudil v Las Vegasu, kjer poteka Poletna Liga NBA. Kaj je hrvaški strokovnjak, ki je minulo sezono osvojil naslov hrvaškega pokalnega prvaka, v sezoni 2013/14 pa z zagrebško Cibono tudi postal prvak Lige ABA, spremljal v Nevadi? "Poletna Liga NBA je pomembna predvsem zaradi neposrednega stika in možnosti pogovorov z igralci. Tekem je veliko, igralcev pa še več in težko je najti nekega novega košarkarja, ki ti pade v oči. Po večini spremljam košarkarje, s katerimi smo se že pogovarjali, v Las Vegasu pa se lahko z njimi srečam na štiri oči in jih še bolje spoznam. Na Poletni Ligi NBA se nisem mudil preveč časa, opravili pa smo vse potrebne pogovore, ki smo jih morali. Vsi dogovori se odvijajo v pravo smer, čakamo pa, da lahko navijače razveselimo z imeni novih košarkarjev," je čas, ki ga je preživel v Las Vegasu, povzel Rimac.

Vse odgovore bo dal parket

V ponedeljek bodo košarkarji Cedevite Olimpije izvedeli tudi razpored tekem za novo tekmovalno sezono Lige ABA. V zadnjem času so moštva, ki jih bomo v naslednji sezoni lahko spremljali na regionalni sceni, v svoje vrste pripeljala številne okrepitve in s tem pokazala, da imajo pripravljen velik proračun, ki jim zagotavlja kakovostne in drage okrepitve. "Liga ABA je vsako sezono močnejša. Pogosto se zgodi, da nekatere ekipe sezono začnejo z večjim proračunom, potem pa se to spremeni čez mesec, dva. Ne želim izpostaviti posameznih ekip, lahko pa rečem, da so vsa moštva, ki so se v zadnjem času okrepila, v svoje vrste zvabila kakovostne igralce," razmišlja Rimac o novih okrepitvah konkurentov Cedevite Olimpije v Ligi ABA v prihajajoči sezoni. Sklenil je: "Vsi klubi so zelo motivirani, hkrati pa so pred začetkom sezone zelo ambiciozni. Toda na koncu bo vse odgovore dal parket, na igrišču se bo odločalo, kdo je najboljši. Imena ne pomenijo nič, pomembna je uigranost in ekipni duh ter kemija znotraj ekipe."