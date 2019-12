Branko Lazić je bil najbolj razigran košarkar Crvene zvezde. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

Novi trener Andrej Žakelj je imel na voljo zelo okrnjeno zasedbo. V začetni peterki so bili Nejc Barić, Jan Kosi, Ivan Marinković, Alen Hodžić in Luka Vončina. Slovenski košarkarski državni in pokalni prvak je ostal brez treh glavnih igralcev. Klub so zapustili Marko Jagodić Kuridža, Lance Harris in Marjan Čakarun. Koprčani so bili tudi brez prvega organizatorja Šiška, ki je uradno poškodovan, neuradno pa naj bi v prihodnje postal član Bayerna iz Münchna.

Andrej Žakelj je prevzel Koprčane po odhodu Jurice Golemca. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljši strelec Lige ABA Harris bo v nadaljevanju sezone nosil dres Mornarja iz Bara. Jagodić Kuridža, ki je tretji najvišje ocenjeni igralec Lige ABA, je postal novi član Crvene zvezde in je bil že v postavi v Kopru. V 14 minutah je prispeval dve točki.

Sijajna uvodna četrtina Koprčanov

Prvo četrtino so gostitelji končali z desetimi zaporednimi točkami. Aleksandar Lazić, Alen Hodžić in Luka Vončina so bili natančni izza črte in Koprčani so po 12 minutah celo vodili s 26:20.

V drugi četrtini Koprčani kar štiri minute niso dosegli niti toče. Beograjčani so s serijo 12 zaporednih točk. Dejan Davidovac in Lazić sta zadela serijo trojk, pred odmorom pa je razigral še Charles Jenkins. Ob odmoru so imeli rdeče-beli deset točk naskoka (39:49).

Beograjčani šele v zadnji četrtini do odločilne prednosti

V tretji četrtini so gostje po polaganju centra Michaela Oja povedli že za 14 točk (43:57). V nadaljevanju so se gostitelji razigrali in Lazić je s trojko znižal na 62:66. Vseh upov je bilo konec pet minut pred koncem, ko je Davidovac (21 točk in 9 skokov) zadel izza črte za vodstvo z 81:66.

Crvena zvezda, ki je trojke metala 50-odstotno (13/26) in prevladovala v skokih (32:18), se je veselila sedme zmage v Jadranski lige.



Pri domačih sta bila najboljša Ivan Marinković s 17 točkami ter Nejc Barič s 16 točkami in osmimi podajami. Primorce v 13. krogu čaka gostovanje v Beogradu pri Partizanu 29. decembra.



Koprčani navdušili trenerja Šakoto

"Težko je bilo zadnjih nekaj dni. Pripravili smo se in zadovoljen sem s pristopom. Dogovor je bil, da vodim tekmo in se nato odločim, če bom še naprej glavni trener kluba. V torek bo več znanega," je dejal trener Žakelj.



"Koper Primorska je bila največje presenečenje Lige ABA v tej sezoni. Tudi z okrnjeno zasedbo je igrala zelo dobro in fantje si zaslužijo čestitke. Mi smo imeli težave, saj smo prejšnji teden odigrali dve težki tekmi v Evroligi," je poudaril trener gostov Dragan Šakota.

12. krog:

KOPER PRIMORSKA - CRVENA ZVEZDA

78:90 (26:20, 13:29, 24:21, 15:20)

2.000; Marinković 17, Barič 16 in 8 podaj, Lazić in Vončina po 12, Dimec 8, Hodžić 7, Kosi 6; Davidovac 21 (5/10 za tri), Lazić 18 (5/7 za tri), Ojo 11, Simanić 9, Baron 8, Jenkins, Čović in Brown po 7, Jagodić Kuridža 2.

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

CEDEVITA OLIMPIJA - MEGA BEMAX

* 112:102 (21:15, 21:33, 23:23, 22:16)

* - po dveh podaljških

FMP - KRKA

84:81 (18:18, 18:26, 24:20, 24:17)

PARTIZAN - IGOKEA

89:73 (21:18, 23:19, 19:16, 26:20)

MORNAR - CIBONA

81:73 (16:16, 25:28, 20:11, 20:18)

ZADAR - BUDUĆNOST

82:75 (21:23, 17:22, 20:14, 24:16)